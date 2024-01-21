"Це дорослий мужик": військовий "Бот" з 3 ОШБр виступив за мобілізацію з 22 років

Мобілізація з 22 років

Військовий прокоментував тему призовного віку. Нещодавно з'явилася інформація, що вік чоловіків, які підлягають мобілізації, можуть знизити з 27 до 25 років. "Бот" вважає, що його треба знижувати ще більше.

"Взагалі смішно. 25 років це що? Це дорослий мужик, вже дядька. Ну за фактом, ну в сенсі? До 22 треба знижувати взагалі рівень. Які 25? Ну це дядько вже", - заявив боєць.

Військовий прокоментував тему зниження призовного віку (скріншот)

У чому проблема мобілізації

За словами "Бота", у ТЦК немає діалогу з суспільством. Він навів у приклад свою бригаду та пояснив, що чоловіки, які хочуть воювати саме у складі 3 ОШБр, отримують вишкіл та проходять навчання.

"Вони б краще організовували тотально вишколи такі, знаєте, для тих, хто хоче навчитись і для тих, хто готовий. Насправді ж багато хто боїться йти, тому що нічого не вміє, от і все. І тому що вірить, що в армії нічого нема, нічому не вчать", - пояснив військовий.