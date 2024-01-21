"Это взрослый мужик": военный "Бот" из 3 ОШБр выступил за мобилизацию с 22 лет

Мобилизация с 22 лет

Военный прокомментировал тему призывного возраста. Недавно появилась информация, что возраст подлежащих мобилизации мужчин могут снизить с 27 до 25 лет. "Бот" считает, что его нужно снижать еще больше.

"Вообще смешно. 25 лет это что? Это взрослый мужик, уже дядя. Ну по факту, ну в смысле? До 22 надо снижать вообще уровень. Какие 25? Ну это дядя уже", - заявил боец.

Военный прокомментировал тему снижения призывного возраста (скриншот)

В чем проблема мобилизации

По словам "Бота", у ТЦК нет диалога с обществом. Он привел в пример свою бригаду и объяснил, что мужчины, желающие воевать именно в составе 3 ОШБр, получают обучение и проходят тренировки.

"Они бы лучше организовывали тотально учения такие, знаете, для тех, кто хочет научиться и для тех, кто готов. На самом деле многие боятся идти, потому что ничего не умеют, вот и все. И потому что верят, что в армии ничего нет, ничему не учат", - объяснил военный.