"Не народжені воїнами": погляньте на потужні кадри з українськими військовими з 53-ї бригади

53-тя окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, дислокаційний пункт яких раніше знаходився у містах Сєвєродонецьк та Лисичанськ Луганської області, розчулила мережу. Українцям показали, хто захищає їх на фронті та як виглядають військові, які не були народжені воїнами, але стали ними.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис з Facebook-сторінки 53-ї бригади.

"Самопожертва - в імʼя свободи мільйонів… Втомлені, з проникливим, щирим поглядом", - йдеться в описі.

Українські військові (фото: facebook.com/53brigade)

Також представники бригади зазначили, що на фото можна побачити тих, хто не народився для війни. Але вони усе одно гідно боронять країну від окупантів.

"Це обличчя наших воїнів, тих хто не був народжений воїном, але зараз захищає рідну землю, своїх близьких, майбутнє всієї нації. Сил наших захисникам!" - додали у 53-й бригаді.

Обличчя тих, хто захищає нас на фронті (фото: facebook.com/53brigade)

Як реагує мережа

"Ми пишаємося, вами, воїни 53! Ви у найгарячіших точках захищаєте Україну, у вас рік не було ротації, але ви стоїте на своїх рубежах. Сил Вам, мужності та захисту Божих Сил. Боягузи завжди будуть ховатися за спинами сміливих. А Ви наша гордість", - написала користувачка мережі.

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