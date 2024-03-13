Це допоможе врятувати життя: які навички повинна знати кожна людина

Серцево-легенева реанімація може допомогти врятувати людину. Це комплекс дій, які потрібно знати кожній людині.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт медичної спільноти "Бережи себе".
Серцево-легенева реанімація поєднує компресії на грудну клітку (непрямий масаж серця) постраждалої людини та штучну вентиляцію легень.
Під час непрямого масажу серця орган стискається між хребтом та грудиною - за належного виконання це дає змогу крові циркулювати. Штучна вентиляція при цьому наповнює кров постраждалого киснем.
Якщо все виконувати правильно, це дає змогу виграти час до приїзду кваліфікованого медичного персоналу та для пошуку способу "перезапустити" системи організму.
Серцево-легеневої реанімації потребує будь-яка постраждала людина, яка перестала дихати самостійно та втратила свідомість. Причиною може бути багато станів, захворювань або травм.
"Класичними" вважають серцеві напади. Кожна хвилина зволікання збільшує ризики невиправних ушкоджень для мозку та смерті людини. Уже через 4-7 хвилин без кисню в корі головного мозку починаються незворотні процеси.
Для того, щоб якісно оцінити стан постраждалої людини та надати першу допомогу, потрібно:
Передусім оцініть кількість шарів одягу на постраждалій людині. Ви маєте право прибрати весь одяг, якщо він блокує огляд, поглинає енергію компресій (натискань на грудну клітку) чи якимось чином становить дискомфорт для виконання першої допомоги.
Покладіть основу долоні в центр грудної клітки, над нею покладіть основу другої долоні так, щоб сформувати замок. Руки мають розташовуватися прямо та вертикально.
У такому положенні здійснюйте ритмічні натискання глибиною в 5-6 см із темпом 100-120 компресій протягом 1 хвилини. Після кожної компресії грудна клітка має звільнятися від тиску.
Якщо є така можливість, чергуйтесь з іншими людьми, які вміють робити СЛР кожні 2 хвилини або частіше, щоб мати змогу відновити сили й надавати допомогу ефективно.
Також після кожних 30 компресій потрібно здійснювати штучну вентиляцію легень.
Це можна робити в кілька способів:
Дотримуйтесь співвідношення 30 до 2 - 30 натискань на грудну клітку на 2 штучних вдихи, які варто виконати не більше ніж протягом 10 секунд. Ефективний вдих має припіднімати грудну клітку.
Важливо продовжувати реанімацію до приїзду швидкої допомоги. Причиною зупинитися може бути загроза рятівнику, фізична втома, через яку людина не має змоги ефективно "качати". Також варто зупинитись, коли постраждала людина починає подавати ознаки життя.
Категорично заборонено робити такі дії:
Не можна проводити СЛР у таких випадках:
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