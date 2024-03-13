Це допоможе врятувати життя: які навички повинна знати кожна людина

Що відомо про СЛР

Серцево-легенева реанімація поєднує компресії на грудну клітку (непрямий масаж серця) постраждалої людини та штучну вентиляцію легень.

Під час непрямого масажу серця орган стискається між хребтом та грудиною - за належного виконання це дає змогу крові циркулювати. Штучна вентиляція при цьому наповнює кров постраждалого киснем.

Якщо все виконувати правильно, це дає змогу виграти час до приїзду кваліфікованого медичного персоналу та для пошуку способу "перезапустити" системи організму.

Коли є потреба проводити

Серцево-легеневої реанімації потребує будь-яка постраждала людина, яка перестала дихати самостійно та втратила свідомість. Причиною може бути багато станів, захворювань або травм.

"Класичними" вважають серцеві напади. Кожна хвилина зволікання збільшує ризики невиправних ушкоджень для мозку та смерті людини. Уже через 4-7 хвилин без кисню в корі головного мозку починаються незворотні процеси.

Для того, щоб якісно оцінити стан постраждалої людини та надати першу допомогу, потрібно:

упевнитись, що ви, постраждалий та всі присутні в безпеці

обережно потрясіть постраждалого за плече та голосно зверніться до нього

якщо людина не реагує, переверніть її на спину. Привідкрийте рот людини і впевніться, що в ротовій порожнині відсутні сторонні предмети. Далі закиньте голову постраждалого назад, поклавши долоню однієї руки на лоб та піднявши підборіддя кінчиками пальців іншої руки

протягом не більше ніж 10 секунд визначте наявність дихання за допомогою прийому "чути, бачити, відчувати". Кількість видихів понад 2 протягом 10 секунд свідчить про наявність дихання

якщо ви наодинці та маєте навички проведення СЛР, не залишайте постраждалого та розпочинайте реанімацію. Увімкніть на телефоні гучномовець задля одночасного спілкування з диспетчером швидкої

З чого почати

Передусім оцініть кількість шарів одягу на постраждалій людині. Ви маєте право прибрати весь одяг, якщо він блокує огляд, поглинає енергію компресій (натискань на грудну клітку) чи якимось чином становить дискомфорт для виконання першої допомоги.

Покладіть основу долоні в центр грудної клітки, над нею покладіть основу другої долоні так, щоб сформувати замок. Руки мають розташовуватися прямо та вертикально.

У такому положенні здійснюйте ритмічні натискання глибиною в 5-6 см із темпом 100-120 компресій протягом 1 хвилини. Після кожної компресії грудна клітка має звільнятися від тиску.

Якщо є така можливість, чергуйтесь з іншими людьми, які вміють робити СЛР кожні 2 хвилини або частіше, щоб мати змогу відновити сили й надавати допомогу ефективно.

Також після кожних 30 компресій потрібно здійснювати штучну вентиляцію легень.

Це можна робити в кілька способів:

рот у рот, якщо ви знаєте постраждалу людину або маєте з нею родинні зв’язки

із захисним клапаном, що захищає рятівника від хвороб, що передаються повітряно-крапельним шляхом

використовуючи спеціальні маски

Дотримуйтесь співвідношення 30 до 2 - 30 натискань на грудну клітку на 2 штучних вдихи, які варто виконати не більше ніж протягом 10 секунд. Ефективний вдих має припіднімати грудну клітку.

Важливо продовжувати реанімацію до приїзду швидкої допомоги. Причиною зупинитися може бути загроза рятівнику, фізична втома, через яку людина не має змоги ефективно "качати". Також варто зупинитись, коли постраждала людина починає подавати ознаки життя.

Чого не можна робити при СЛР

Категорично заборонено робити такі дії:

переривати реанімацію без причини

здійснювати натискання на грудну клітку не на твердій та рівній поверхні, а на умовному дивані

переривати компресії більше ніж на 10 секунд без причини

Не можна проводити СЛР у таких випадках: