Это поможет спасти жизнь: какие навыки должен знать каждый человек

Сердечно-легочная реанимация может помочь спасти человека. Это комплекс действий, которые нужно знать каждому человеку.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт медицинского сообщества "Бережи себе".
Сердечно-легочная реанимация сочетает компрессии на грудную клетку (косвенный массаж сердца) пострадавшего и искусственную вентиляцию легких.
Во время не прямого массажа сердца орган сжимается между позвоночником и грудиной - при надлежащем выполнении это позволяет циркулировать крови. Искусственная вентиляция при этом наполняет кровь пострадавшего кислородом.
Если все делать правильно, это позволяет выиграть время до приезда квалифицированного медицинского персонала и для поиска способа "перезапустить" системы организма.
Сердечно-легочной реанимации нуждается любой пострадавший человек, который перестал дышать самостоятельно и потерял сознание. Причиной может быть множество состояний, заболеваний или травм.
"Классическими" считают сердечные приступы. Каждая минута промедления увеличивает риски неисправимых повреждений мозга и смерти человека. Уже через 4-7 минут без кислорода в коре головного мозга начинаются необратимые процессы.
Для того чтобы качественно оценить состояние пострадавшего человека и оказать первую помощь, нужно:
Прежде всего, оцените количество слоев одежды на пострадавшем человеке. Вы имеете право убрать всю одежду, если она блокирует осмотр, поглощает энергию компрессий (нажатий на грудную клетку) или каким-то образом представляет дискомфорт для выполнения первой помощи.
Положите основание ладони в центр грудной клетки, над ним положите основание второй ладони так, чтобы сформировать замок. Руки должны быть прямо и вертикально.
В таком положении совершайте ритмичные нажатия глубиной в 5-6 см с темпом 100-120 компрессий в течение 1 минуты. После каждой компрессии грудная клетка должна быть освобождена от давления.
Если есть такая возможность, чередуйтесь с другими людьми, которые умеют делать СЛР каждые 2 минуты или чаще, чтобы восстановить силы и оказывать помощь эффективно.
Также после каждые 30 компрессий нужно осуществлять искусственную вентиляцию легких.
Это можно делать в несколько способов:
Соблюдайте соотношение 30 к 2 - 30 нажатий на грудную клетку на 2 искусственных вдоха, которые следует выполнить не более чем в течение 10 секунд. Эффективный вдох должен приподнимать грудную клетку.
Важно продолжать реанимацию до приезда скорой помощи. Причиной остановиться может быть угроза спасателю, физическая усталость, из-за которой у человека нет возможности эффективно "качать". Также следует остановиться, когда пострадавший человек начинает подавать признаки жизни.
Категорически запрещено совершать следующие действия:
Нельзя проводить СЛР в следующих случаях:
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