Це допоможе подовжити термін служби. Як правильно користуватися повербанком

Переносну батарею можна сміливо визнати одним із найбільш вдалих винаходів в історії людства, адже воно абсолютно невибагливо у використанні і здатне прийти на допомогу в будь-якій ситуації, коли необхідно підзарядити ваші гаджети.
Втім, є кілька правил, спрямованих підвищення ефективності роботи зовнішнього акумулятора.
Як користуватися повербанком, щоб подовжити термін його служби, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт Hurtel.
У посібнику користувача міститься дійсно корисна інформація, і її уважне вивчення є важливим кроком, оскільки зовнішні акумулятори, хоч і схожі, але мають певні особливості.
Насамперед, зверніть увагу на кількість та тип виходів/входів. Існує кілька популярних стандартів підключення, таких як USB-A, USB-C та microUSB.
Заряджання акумулятора здійснюється через microUSB та USB-C (якщо передбачено), а розрядка - через USB-A та USB-C (на вибір). Кількість виходів може відрізнятися, але важливо враховувати, що при одночасному використанні всіх виходів для заряджання інших пристроїв, зовнішній акумулятор швидше розряджається.
Для досягнення максимальної ємності Power Bank рекомендується періодично виконувати повний цикл розряджання та заряджання. Це також сприяє стабілізації процесів в акумуляторі. Хімічна реакція, що відбувається всередині пристрою, починається з першого використання, і її підтримка вимагає звичайних режимів експлуатації.
Сучасні батареї Li-ion, які використовуються в акумуляторах, не потребують таких дій. Повне розряджання до 0 відсотків постійно скорочує їх термін служби. Рекомендується заряджати акумулятор, коли рівень заряду становить 10-20 відсотків. Багато зовнішніх зарядних пристроїв оснащені індикацією рівня розряду/заряду.
Якщо ви не збираєтеся використовувати зовнішні акумулятори протягом тривалого часу, рекомендується розрядити його приблизно на 50 відсотків. Зберігання повністю зарядженого (або повністю розрядженого) акумулятора може суттєво нашкодити і скоротити термін його служби.
Як під час заряджання, так і від зовнішніх факторів (опалювальна батарея, пряме сонячне проміння тощо) не можна, щоб акумулятор перегрівався.
Якщо Power Bank вимагає заряджання струмом 2 А, використовуйте зарядний пристрій, який дає 2 А.
Вони бувають різними, і часто вибір здійснюється на основі доступності, а потім з урахуванням сумісності з пристроями, які потрібно зарядити. Недотримання поєднання може спричинити проблеми при зарядженні портативного акумулятора і навіть призвести до його поломки з часом.
Рекомендується придбати зарядні пристрої відомих брендів і проводити покупки в офіційних торгових точках.
Нагадаємо, експерти закликають не користуватись безкоштовними зарядками у публічних місцях.
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