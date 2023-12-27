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Це допоможе подовжити термін служби. Як правильно користуватися повербанком

Як правильно використовувати power bank, щоб подовжити термін його служби (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Павло Колеснік

Переносну батарею можна сміливо визнати одним із найбільш вдалих винаходів в історії людства, адже воно абсолютно невибагливо у використанні і здатне прийти на допомогу в будь-якій ситуації, коли необхідно підзарядити ваші гаджети.

Втім, є кілька правил, спрямованих підвищення ефективності роботи зовнішнього акумулятора.

Як користуватися повербанком, щоб подовжити термін його служби, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт Hurtel.

Ознайомтеся з посібником з використання

У посібнику користувача міститься дійсно корисна інформація, і її уважне вивчення є важливим кроком, оскільки зовнішні акумулятори, хоч і схожі, але мають певні особливості.

Насамперед, зверніть увагу на кількість та тип виходів/входів. Існує кілька популярних стандартів підключення, таких як USB-A, USB-C та microUSB.

Заряджання акумулятора здійснюється через microUSB та USB-C (якщо передбачено), а розрядка - через USB-A та USB-C (на вибір). Кількість виходів може відрізнятися, але важливо враховувати, що при одночасному використанні всіх виходів для заряджання інших пристроїв, зовнішній акумулятор швидше розряджається.

Зробіть два-три цикли повної зарядки/розрядки

Для досягнення максимальної ємності Power Bank рекомендується періодично виконувати повний цикл розряджання та заряджання. Це також сприяє стабілізації процесів в акумуляторі. Хімічна реакція, що відбувається всередині пристрою, починається з першого використання, і її підтримка вимагає звичайних режимів експлуатації.

Не розряджайте повербанк повністю

Сучасні батареї Li-ion, які використовуються в акумуляторах, не потребують таких дій. Повне розряджання до 0 відсотків постійно скорочує їх термін служби. Рекомендується заряджати акумулятор, коли рівень заряду становить 10-20 відсотків. Багато зовнішніх зарядних пристроїв оснащені індикацією рівня розряду/заряду.

Як зберігати повербанк

Якщо ви не збираєтеся використовувати зовнішні акумулятори протягом тривалого часу, рекомендується розрядити його приблизно на 50 відсотків. Зберігання повністю зарядженого (або повністю розрядженого) акумулятора може суттєво нашкодити і скоротити термін його служби.

Не допускайте перегріву

Як під час заряджання, так і від зовнішніх факторів (опалювальна батарея, пряме сонячне проміння тощо) не можна, щоб акумулятор перегрівався.

Використовуйте лише оригінальні зарядні пристрої

Якщо Power Bank вимагає заряджання струмом 2 А, використовуйте зарядний пристрій, який дає 2 А.

Вони бувають різними, і часто вибір здійснюється на основі доступності, а потім з урахуванням сумісності з пристроями, які потрібно зарядити. Недотримання поєднання може спричинити проблеми при зарядженні портативного акумулятора і навіть призвести до його поломки з часом.

Рекомендується придбати зарядні пристрої відомих брендів і проводити покупки в офіційних торгових точках.

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