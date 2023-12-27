Это поможет продлить срок службы. Как правильно пользоваться повербанком

Ознакомьтесь с руководством по использованию

В руководстве пользователя содержится действительно полезная информация, и ее внимательное изучение является важным шагом, поскольку внешние аккумуляторы хотя и похожи, но имеют определенные особенности.

В первую очередь, обратите внимание на количество и тип выходов/входов. Есть несколько популярных стандартов подключения, таких как USB-A, USB-C и microUSB.

Зарядка аккумулятора осуществляется через microUSB и USB-C (если предусмотрено), а разрядка - через USB-A и USB-C (на выбор). Количество выходов может отличаться, но важно учитывать, что при одновременном использовании всех выходов для зарядки других устройств внешний аккумулятор быстрее разряжается.

Сделайте два-три цикла полной зарядки/разрядки

Для достижения максимальной емкости Power Bank рекомендуется периодически выполнять полный цикл разрядки и зарядки. Это также способствует стабилизации процессов в аккумуляторе. Происходящая внутри устройства химическая реакция начинается с первого использования, и ее поддержка требует обычных режимов эксплуатации.

Не разряжайте повербанк полностью

Современные батареи Li-ion, используемые в аккумуляторах, не требуют таких действий. Полная разрядка до 0 процентов постоянно сокращает их срок службы. Рекомендуется заряжать аккумулятор, когда уровень заряда составляет 10-20 процентов. Многие внешние зарядные устройства оснащены индикацией уровня разряда/заряда.

Как хранить повербанк

Если вы не собираетесь использовать внешние аккумуляторы в течение длительного времени, рекомендуется разрядить его примерно на 50 процентов. Хранение полностью заряженного (или полностью разряженного) аккумулятора может существенно повредить и сократить срок службы.

Не допускайте перегрева

Как во время зарядки, так и от внешних факторов (отопительная батарея, прямые солнечные лучи и т.п.) нельзя, чтобы аккумулятор перегревался.

Используйте только оригинальные зарядные устройства

Если Power Bank требует зарядки током 2 А, используйте зарядное устройство, дающее 2 А.

Они бывают разными, и часто выбор осуществляется на основе доступности, а затем с учетом совместимости с устройствами, которые нужно зарядить. Несоблюдение соединения может создать проблемы при зарядке портативного аккумулятора и даже привести к его поломке со временем.

Рекомендуется приобрести зарядные устройства известных брендов и производить покупки в официальных торговых точках.