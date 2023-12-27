Это поможет продлить срок службы. Как правильно пользоваться повербанком

Переносную батарею можно смело признать одним из самых удачных изобретений в истории человечества, ведь оно совершенно неприхотливо в использовании и способно прийти на помощь в любой ситуации, когда необходимо подзарядить ваши гаджеты.
Впрочем, существует несколько правил, направленных на повышение эффективности работы внешнего аккумулятора.
Как пользоваться повербанком, чтобы продлить срок его службы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Hurtel.
В руководстве пользователя содержится действительно полезная информация, и ее внимательное изучение является важным шагом, поскольку внешние аккумуляторы хотя и похожи, но имеют определенные особенности.
В первую очередь, обратите внимание на количество и тип выходов/входов. Есть несколько популярных стандартов подключения, таких как USB-A, USB-C и microUSB.
Зарядка аккумулятора осуществляется через microUSB и USB-C (если предусмотрено), а разрядка - через USB-A и USB-C (на выбор). Количество выходов может отличаться, но важно учитывать, что при одновременном использовании всех выходов для зарядки других устройств внешний аккумулятор быстрее разряжается.
Для достижения максимальной емкости Power Bank рекомендуется периодически выполнять полный цикл разрядки и зарядки. Это также способствует стабилизации процессов в аккумуляторе. Происходящая внутри устройства химическая реакция начинается с первого использования, и ее поддержка требует обычных режимов эксплуатации.
Современные батареи Li-ion, используемые в аккумуляторах, не требуют таких действий. Полная разрядка до 0 процентов постоянно сокращает их срок службы. Рекомендуется заряжать аккумулятор, когда уровень заряда составляет 10-20 процентов. Многие внешние зарядные устройства оснащены индикацией уровня разряда/заряда.
Если вы не собираетесь использовать внешние аккумуляторы в течение длительного времени, рекомендуется разрядить его примерно на 50 процентов. Хранение полностью заряженного (или полностью разряженного) аккумулятора может существенно повредить и сократить срок службы.
Как во время зарядки, так и от внешних факторов (отопительная батарея, прямые солнечные лучи и т.п.) нельзя, чтобы аккумулятор перегревался.
Если Power Bank требует зарядки током 2 А, используйте зарядное устройство, дающее 2 А.
Они бывают разными, и часто выбор осуществляется на основе доступности, а затем с учетом совместимости с устройствами, которые нужно зарядить. Несоблюдение соединения может создать проблемы при зарядке портативного аккумулятора и даже привести к его поломке со временем.
Рекомендуется приобрести зарядные устройства известных брендов и производить покупки в официальных торговых точках.
Напомним, эксперты призывают не пользоваться бесплатными зарядками в публичных местах.
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