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Це добриво з холодильника змусить вашу орхідею шалено квітнути

Фото: Як змусити орхідею цвісти (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Орхідея доволі проста у вирощуванні рослина, попри всю її екзотичність. Однак нерідко буває таке, що красуня відцвіла і все - більше випускати стрілки з бубонами ніяк не хочу.

На щастя, спосіб "струснути" орхідею є. Про нього розповіли на каналі Квіти та рослини.

Підгодуйте орхідею молоком для шалено гарного цвітіння

Річ у тім, що молочні білки, а також мікроелементи, які містяться в молоці, прекрасно живлять квітку і дають їй достатньо сил для пишного і шалено красивого цвітіння цілий рік.

Як приготувати розчин

У 500 мл м'якої води додайте 1 ст. л. молока (краще цільного, 3,2-6% жирності).

Поставте орхідею у велику миску і рясно пролийте. Залиште на 15 хвилин, потім зайву рідину злийте.

Фото: Як змусити орхідею цвісти (pixabay)

Повторюйте кожні 2 тижні (мінімум - раз на місяць).

А також регулярно, хоча б раз в 1-2 тижні, протирайте листя з обох сторін ватним диском, змоченим в розчині з 1 ст. л. молока і 2 ст. л. води.

Раніше ми писали, де поставити орхідею, щоб вона точно розквітнула.

Також читайте про дешевий аптечний засіб, який змусить вашу орхідею квітнути знову і знову.

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