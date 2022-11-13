Це добриво з холодильника змусить вашу орхідею шалено квітнути

Підгодуйте орхідею молоком для шалено гарного цвітіння

Річ у тім, що молочні білки, а також мікроелементи, які містяться в молоці, прекрасно живлять квітку і дають їй достатньо сил для пишного і шалено красивого цвітіння цілий рік.

Як приготувати розчин

У 500 мл м'якої води додайте 1 ст. л. молока (краще цільного, 3,2-6% жирності).

Поставте орхідею у велику миску і рясно пролийте. Залиште на 15 хвилин, потім зайву рідину злийте.

Фото: Як змусити орхідею цвісти (pixabay)

Повторюйте кожні 2 тижні (мінімум - раз на місяць).

А також регулярно, хоча б раз в 1-2 тижні, протирайте листя з обох сторін ватним диском, змоченим в розчині з 1 ст. л. молока і 2 ст. л. води.