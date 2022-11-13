Это удобрение из холодильника заставит вашу орхидею цвести круглый год

Орхидея довольно простое в выращивании растение, при всей его экзотичности. Однако нередко бывает такое, что красавица отцвела и все – больше выпускать стрелки с бутонами никак не хочу.
К счастью, способ "встряхнуть" орхидею есть. О нем рассказали на канале Квіти та рослини.
Дело в том, что молочные белки, а также микроэлементы, содержащиеся в молоке, прекрасно питают цветок и дают ему достаточно сил для пышного и безумно красивого цветения круглый год.
В 500 мл мягкой воды добавьте 1 ст. л. молока (лучше цельного, 3,2-6% жирности).
Поставьте орхидею в большую миску и обильно пролейте. Оставьте на 15 минут, затем лишнюю жидкость слейте.
Фото: Как заставить орхидею цвести (pixabay)
Повторяйте каждые 2 недели (минимум – раз в месяц).
А также регулярно, хотя бы раз в 1-2 недели, протирайте листья с обеих сторон ватным диском, смоченным в растворе из 1 ст. л. молока и 2 ст. л. воды.
Раньше мы писали, где поставить орхидею, чтобы она точно расцвела.
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