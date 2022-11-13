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Это удобрение из холодильника заставит вашу орхидею цвести круглый год

Фото: Как заставить орхидею цвести (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Орхидея довольно простое в выращивании растение, при всей его экзотичности. Однако нередко бывает такое, что красавица отцвела и все – больше выпускать стрелки с бутонами никак не хочу.

К счастью, способ "встряхнуть" орхидею есть. О нем рассказали на канале Квіти та рослини.

Подкормите орхидею молоком для безумно красивого цветения

Дело в том, что молочные белки, а также микроэлементы, содержащиеся в молоке, прекрасно питают цветок и дают ему достаточно сил для пышного и безумно красивого цветения круглый год.

Как приготовить раствор

В 500 мл мягкой воды добавьте 1 ст. л. молока (лучше цельного, 3,2-6% жирности).

Поставьте орхидею в большую миску и обильно пролейте. Оставьте на 15 минут, затем лишнюю жидкость слейте.

Фото: Как заставить орхидею цвести (pixabay)

Повторяйте каждые 2 недели (минимум – раз в месяц).

А также регулярно, хотя бы раз в 1-2 недели, протирайте листья с обеих сторон ватным диском, смоченным в растворе из 1 ст. л. молока и 2 ст. л. воды.

Раньше мы писали, где поставить орхидею, чтобы она точно расцвела.

Также читайте о дешевом аптечном средстве, которое заставит вашу орхидею цвести снова и снова.

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цветыорхідея