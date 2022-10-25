Це - чистий бандитизм! Комаровський жорстко пройшовся по списку ліків для мешканців звільнених територій

Як пояснює Комаровський, зараз запущено ініціативу зі збору найнеобхідніших речей для мешканців звільнених територій. До списків входять продукти, предмети першої необхідності та ліки. Також люди можуть відправити предмети побуту та одяг.

"Коли я читаю ці списки ліків, у мене волосся стає дибки. І варто зазначити, що з початку війни немає такого дня, щоб я не вивчав списки ліків. Скільки я вже розповідав і відео записував, що корвалоли, валідоли, корвалтаби, корвалменти - це мерзенні, соромні ті, що вбивають людей, ліки!" – сказав лікар.

Він додав, що коли у людини болить серце або підвищується тиск, їй потрібен діагноз, препарати, які нормалізують тиск, покращують кровопостачання серцевого м'яза і дають йому шанс вижити.

"А наша людина, коли в неї болить серце або підвищується тиск, смокче валідол або п'є корвалол. А потім до неї приїжджає швидка, коли вже інфаркт чи інсульт. Тому подібні ліки – це чистий бандитизм!" - наголосив Комаровський.

Він зазначив, що якщо у вас є лікар, який виписав усе, що належить і дозволив для заспокоєння ще й валідол посмоктати, будь ласка. Але з таким самим успіхом, за словами лікаря, можна посмоктати барбариску.

Також експерт пройшовся і по стрептоциду, який потрапив до списку необхідних ліків.

"Хлопці, останній мікроб, на який діяв стрептоцид, здох років 20 тому. Що за ліки ви вигадали? Хто це написав?" – обурюється Комаровський.

Він нагадав, що з перших днів війни закликає такі списки надсилати йому, щоб швидко отримати консультацію про те, де фуфломіцини, де просто намагаються заробити.