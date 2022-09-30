Не мажте зеленкою! Комаровський розповів, як правильно обробити рану та подряпину

Подряпини та рани дуже часто трапляються у дітей у дитинстві. Звичайно, вони відразу біжать до батьків за допомогою. Дуже важливо правильно обробляти пошкодження шкіри.

Про те, як це зробити, розповів заслужений педіатр Євген Комаровський у своєму журналі.

Що потрібно робити при подряпинах

Дуже важливо при наданні допомоги дитині не налякати її на все життя.

Не варто невелику подряпину обробляти, застосовуючи практично садистські методи. Наприклад, коли хтось тримає дитину, а інший заливає рану зеленкою чи йодом. Не робіть так.

Така розправа призведе до того, що наступного разу малюк просто не погодиться на процедуру обробки рани. Найкращою першою допомогою буде просто промити рану.

Для цього вам знадобиться нормальна чиста вода, а для обробки забруднених ран можна використовувати мило. Мильна піна допоможе очистити рану та дезінфікувати її.

Тому вирушаючи на дачу або на природу, візьміть із собою воду та рідке мило. Це допоможе вам у разі дрібних травм. Якщо трапилася рана – додайте у воду рідке мило, збовтайте суміш та обробіть пошкоджену шкіру.

Способи лікування невеликих ран