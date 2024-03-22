"Це було спасіння". Повалій пригадала, як приїхала до Москви у день повномаштабного вторгнення

Що пригадала Повалій про 24 лютого 2024 року

Так, зрадниця свою поїздку до Москви 24 лютого 2022 року називає нічим іншим, як "спасінням" та "Божим проведенням". Також виконавиця повністю підтримує криваву війну, яку почала Росія, вторгнувшись в Україну.

"Дивовижно! Боже проведення! Ми з сином їхали на зйомку шоу з сумочкою, я в шубі і все. Але для мене це було як порятунок! Це ситуація з "СВО", я зрозуміла, що мене рятують. Що в мене є шанс на життя. У мене виросли крила. Багато людей кажуть, що я занадто весела, а я радію, що я жива, що це свавілля в Україні може закінчитися", - заявила запроданка.

До речі, Повалій вважає, що всіх українців скоро чекає прозріння, а собі вона обрала для життя - Москву.

"Ми чекали, що будуть підписані "Мінські домовленості", ми цим і жили. Ми вірили, але нас усіх обдурили. Усіх нас! Ми чекали! Адже я не виїжджала з України. А потім почалася "спецоперація". І я зрозуміла, що є надія все-таки на те, що будуть зміни в моїй країні. Тому що країна котиться зі скелі... Це обмануті люди. І мені їх навіть якось шкода. Але прозріння то прийде. І воно буде дуже-дуже складним", - сказала вона.

Повалій давно зрадила Україну (фото: tpovaliyofficial)

Повалій абсолютно не приховує, що вона співає для росіян. Ба більше, робить це з задоволенням та ще цинічно співаючи українською "Пісню про рушник.

"Для мене було важливо вийти в День перемоги і заспівати пісню українською мовою "Рідна мати моя". Тому що для мене нічого не змінилося відтоді. Усі перевороти, усі революції – вони для когось. Для якогось пласта населення це робилося, але не для всіх людей України. Для мене важливо вийти з українською піснею на сцену Кремлівського державного палацу на День Перемоги! Я прям пишаюся цим своїм виступом!" - резюмувала артистка.

Нагадаємо, що громадянство РФ Повалій отримала 24 серпня 2023 року та дуже цим пишається.