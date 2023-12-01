"Это было по пьяни". Украинский актер сделал публичное заявление об измене

Украинский актер, юморист и звезда "Женского квартала" Владимир Шумко впервые признался, что изменял своей любимой. По словам артиста, это был один из самых трудных периодов в его жизни.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью звезды для YouTube-канала "Слава+".

Владимир Шумко признался в измене

Актер отметил, что на момент измены он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Что побудило его пойти на этот шаг - юморист не ответил, однако поделился несколькими предположениями.

Владимир Шумко с женой (фото: instagram.com/vovashumko)

"У меня это было по пьяни. Не знаю, возможно чего-то искал… Знаешь, когда привыкаешь к чему-то, или, возможно, перестаешь ценить. Или, возможно, тебе человек понравился чем-то. Хотя, пока вообще не понимаю чем, как и что. Какая-то была очень тупая ситуация", - признался Шумко.

Артист не стал уточнять, кому именно изменил - нынешней жене или предыдущей избраннице. Однако подчеркнул, что ему очень стыдно за свой поступок.

"Никто меня не накажет хуже, чем я сам себя накажу. Я очень долго не мог прийти в себя", - добавил звезда "Женского квартала".

Владимир Шумко с женой (фото: instagram.com/vovashumko)

По мнению мужчины, в измене нужно обязательно признаться второй половинке, чтобы оба обсудили это и поняли, почему так произошло.

"Правда - это сила. Нужно сказать, чтобы понять. Тем более, если ты хочешь дальше с человеком жить и ты его любишь. Чтобы понять, почему так произошло. В такой ситуации оба виноваты, что так произошло", - подытожил юморист.

Для справки

36-летний Владимир Шумко с 2017 года состоит в браке с девушкой по имени Анна.

Пара познакомилась в ночном клубе, где она работала администратором, а артист пришел выступать.