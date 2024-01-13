"Це було у нульових". Блогерка Монро відреагувала на чутки про роман з народним депутатом

Монро святкує день народження

У соцмережах знаменитість показала кумедний ролик, на якому вона прогулюється у комбінезоні, шубі та на підборах Подолом у Києві.

"46! Дожила. Як з'ясувалося, жити не страшно! Всім дякую, рухаюся далі з вашою підтримкою та вірою в мене", - написала Монро.

Також в інтерв’ю, присвяченому її дню народження, блогерка спростувала інформацію про те, у неї був роман з народним депутатом.

Однак зазначила, що на початку 2000-х років їй візуально подобався Микола Тищенко.

Микола Тищенко (фото: instagram.com/nikolaytyshchenko)

"Найбрехливіші чутки - я була коханкою народного депутата. Але, на жаль, не сталося поки що… Мені колись візуально подобався Микола Тищенко. Але це було в нульових", - поділилася знаменитість.

Монро також розповіла, що вона шкодує, що свого часу відмовлялася від побачень.