"Не ходжу сама". Екс-дружина Тищенка поскаржилася на серйозні проблеми зі здоров'ям
Колишня дружина Миколи Тищенка Алла Барановська поскаржилася фанам на проблеми зі здоров’ям.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram ексобраниці скандального нардепа.
Алла Барановська не може сама ходити
Бізнесвумен зізналася, що застудила нерв у спині. Через це вона 24 на 7 відчуває сильний біль.
"Наче народжуєш дитину 24 на 7. Але якщо раніше для мене був стрес робити МРТ голови, то тепер я можу робити все тіло. Дівчатка, тримайте спину в теплі, бо вже місяць я не ходжу сама", - написала вона.
Алла Барановська (фото: instagram.com/allabonya)
Спочатку блогерка думала, що у неї крепатура через підбори, тому не спішила йти до лікаря.
Зірка закликала шанувальників не робити, як вона.
"Цього року я обіцяла собі зберігати позитивний дух, щоб не було, і побороти всі болячки", - додала модель.
Алла Барановська (фото: instagram.com/allabonya)
Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що Микола Тищенко і Алла Барановська розлучаються через 7 років шлюбу.
Що саме стало причиною їхнього розриву - невідомо. Ні політик, ні бізнесвумен ніяк не коментують свої стосунки. Однак суд вже розглядає справу подружжя.