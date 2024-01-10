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"Не ходжу сама". Екс-дружина Тищенка поскаржилася на серйозні проблеми зі здоров'ям

Середа 10 січня 2024 09:40
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"Не ходжу сама". Екс-дружина Тищенка поскаржилася на серйозні проблеми зі здоров'ям Алла Барановська (фото: instagram.com/allabonya)
Автор: Іванна Пашкевич

Колишня дружина Миколи Тищенка Алла Барановська поскаржилася фанам на проблеми зі здоров’ям.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram ексобраниці скандального нардепа.

Алла Барановська не може сама ходити

Бізнесвумен зізналася, що застудила нерв у спині. Через це вона 24 на 7 відчуває сильний біль.

"Наче народжуєш дитину 24 на 7. Але якщо раніше для мене був стрес робити МРТ голови, то тепер я можу робити все тіло. Дівчатка, тримайте спину в теплі, бо вже місяць я не ходжу сама", - написала вона.

&quot;Не ходжу сама&quot;. Екс-дружина Тищенка поскаржилася на серйозні проблеми зі здоров'ям

Алла Барановська (фото: instagram.com/allabonya)

Спочатку блогерка думала, що у неї крепатура через підбори, тому не спішила йти до лікаря.

Зірка закликала шанувальників не робити, як вона.

"Цього року я обіцяла собі зберігати позитивний дух, щоб не було, і побороти всі болячки", - додала модель.

&quot;Не ходжу сама&quot;. Екс-дружина Тищенка поскаржилася на серйозні проблеми зі здоров'ям

Алла Барановська (фото: instagram.com/allabonya)

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що Микола Тищенко і Алла Барановська розлучаються через 7 років шлюбу.

Що саме стало причиною їхнього розриву - невідомо. Ні політик, ні бізнесвумен ніяк не коментують свої стосунки. Однак суд вже розглядає справу подружжя.

Нещодавно друга дружина ексчоловіка Ані Лорак вперше підтвердила їхній розрив.

Також Ілона Гвоздьова вперше відповіла на чутки про розлучення з чоловіком.

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Микола Тищенко здоровя Алла Барановская