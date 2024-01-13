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"Это было в нулевых". Блогерша Монро отреагировала на слухи о романе с народным депутатом

Монро (фото: instagram.com/monritta)
Автор: Иванна Пашкевич

Сегодня, 13 января, эпатажная блогерша Монро празднует 46-летие. По этому случаю она раскрыла некоторые неизвестные факты из своей биографии. В частности, ответила на слухи, что была любовницей нардепа.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube канал звезды.

Монро отмечает день рождения

В соцсетях знаменитость показала забавный ролик, на котором она прогуливается в комбинезоне, шубе и на каблуках по Подолу в Киеве.

"46! Дожила. Как выяснилось, жить не страшно! Всем спасибо, двигаюсь дальше с вашей поддержкой и верой в меня", - написала Монро.

Также в интервью, посвященном ее дню рождения, блогерша опровергла информацию о том, у нее был роман с народным депутатом.

Однако отметила, что в начале 2000-х годов ей визуально нравился Николай Тищенко.

Николай Тищенко (фото: instagram.com/nikolaytyshchenko)

"Самые лживые слухи - я была любовницей народного депутата. Но, к сожалению, не случилось пока что... Мне когда-то визуально нравился Николай Тищенко. Но это было в нулевых", - поделилась знаменитость.

Монро также рассказала, что она жалеет, что в свое время отказывалась от свиданий.

 

Недавно экс-жена Тищенко пожаловалась на серьезные проблемы со здоровьем.

Также Соня Морозюк оправдалась из-за квартир на "честно заработанные" деньги.

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