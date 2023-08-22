"Це була ціла справа": 68-річна українка розібрала авто та заховала від окупантів

Як жінка розібрала авто

Двоповерховий будинок, у якому тепер дірка від танкового пострілу, Клавдія будувала разом із чоловіком. В середині липня у вітальню поцілив ворожий снаряд. Жінка в цей час була в підвалі, де живе вже півтора року.

Росіяни знищили будинок жінки (фото: скриншот)

Від першого дня окупації жінка розібрала авто покійного чоловіка на деталі, які заховала в різних місцях, щоб нічого не дісталося ворогу.

"Відкрутили колеса, поставили її на цеглі. Затягли, закрили, загалом розібрали і вона там була", - розповідає жінка.

Клавдія (фото: скриншот)

Зокрема, вже після звільнення села Клавдія звернулася до волонтерів, аби допомогли їй зібрати машину.

Волонтер Роман Мелашко розповів, що жінка розібрала її практично до гвинтика.

"Зняті мости, зняті ресори, ми її поки звідси евакуювали - це ціла справа була", - сказав він.

Авто зібрали та перефарбували в зелений колір і тепер машина допомагатиме на фронті.

Жінка розібрала авто та заховала від росіян (фото: скриншот)

Про що мріє жінка

Найбільша мрія Клавдії - перемога й відбудова села. Поки вона сама лише змогла відродити город - попередній урожай "пропав" через обстріли.

"Стріляли так, що не було змоги на город вийти. Кожне дерево поранене - всі грушки побиті", - каже жінка.

Також через городи й тварин в Гоптівці залишаються понад пів сотні людей. Вони живуть без світла, газу, води та зв’язку.

Голова Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко повідомив, що до села немає наразі можливості направити людей.

Для зв'язку людям дали "Старлінк", а воду беруть з криниць.