"Это было целое дело": 68-летняя украинка разобрала авто и спрятала от оккупантов

Как женщина разобрала авто

Двухэтажный дом, в котором теперь дыра от танкового выстрела, Клавдия строила вместе с мужем. В середине июля в гостиную попал вражеский снаряд. Женщина в это время находилась в подвале, где живет уже полтора года.

Россияне уничтожили дом женщины (фото: скриншот)

С первого дня оккупации женщина разобрала автомобиль покойного мужа на детали, которые спрятала в разных местах, чтобы ничего не досталось врагу.

"Открутили колеса, поставили на кирпич. Затащили, закрыли, в общем разобрали и она там была", - рассказывает женщина.

Клавдия (фото: скриншот)

В частности, уже после освобождения села Клавдия обратилась к волонтерам, чтобы помогли ей собрать машину.

Волонтер Роман Мелашко рассказал, что женщина разобрала ее практически до винтика.

"Сняты мосты, сняты рессоры, мы ее пока отсюда эвакуировали - это целое дело было", - сказал он.

Автомобили собрали и перекрасили в зеленый цвет и теперь машина будет помогать на фронте.

Женщина разобрала авто и спрятала от россиян (фото: скриншот)

О чем мечтает женщина

Самая большая мечта Клавдии - победа и восстановление села. Пока она только смогла возродить огород - предварительный урожай "пропал" из-за обстрелов.

"Стреляли так, что не было возможности выйти на огород. Каждое дерево ранено - все груши избиты", - говорит женщина.

Также из-за огородов и животных в Гоптовке остаются более полусотни человек. Они живут без света, газа, воды и связи.

Глава Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко сообщил, что в село нет возможности направить людей.

Для связи людям дали "Старлинк", а воду берут из колодцев.