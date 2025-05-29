"Це була б травма": вдова Максима Неліпи пояснила, чому не приїхала на похорон із дітьми

Як Тамара Неліпа дізналася про смерть колишнього чоловіка

Як відомо, колишня дружина Неліпи виїхала з двома дітьми в Ізраїль після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Однак вона підтримувала з ним зв'язок.

Про те, що Максим загинув, вона дізналася від свого сина Артема.

"Синові написав двоюрідний брат. Ми з Машею були в іншому місті, нам зателефонував Тьома. Було шумно, я не розчула, перепитала голосно: "Хто помер?" Донька на мене дивиться, а я кричу: "Маша, ні!" Вона все зрозуміла: "Тато?" Далі було дуже важко, я її ледве заспокоїла", - зазначила Тамара Неліпа.

Чому родина Неліпи не була на похороні в Києві

Також Тамара Неліпа прокоментувала, чому її та дітей не було на похороні в Києві, який відбувся 23 травня. За її словами, вона не хотіла травмувати молодшу доньку, у якої до цього вже були проблеми зі здоров'ям.

"Зараз дуже багато хто мене запитує, чому нас не було на похороні в Києві. Відповім: це неймовірна травма і для мене, і для Маші. Вона приїхала в Ізраїль із заїканням через обстріли, ми дуже довго боролися з цим. І я не знаю, як би її психіка відреагувала на підвищену публічну увагу під час прощання", - підкреслила Тамара Неліпа.

Вона зазначила, що незабаром діти приїдуть в Україну на могилу батька.

"Ми для себе вирішили в сім'ї, що син поїде, щойно в нього вийде (наразі він служить в армії Ізраїлю), а ми з донькою - найближчим часом. Приїдемо тихенько, без зайвих очей попрощаємося", - підкреслила вона.

Нагадаємо, син Максима Неліпи виїхав із матір'ю та сестрою на початку повномасштабного вторгнення 2022 року в Ізраїль. На той момент юнакові було 17 років.

Наразі йому 21 рік, він служить в ізраїльських збройних силах. Крім того, він має громадянство Ізраїлю. Як військовому ЦАХАЛу, дозвіл на виїзд з Ізраїлю йому дає командування.

Максим Неліпа (скриншот)

Що відомо про Максима Неліпу

Максим Неліпа народився 1976 року в Києві.

У студентські роки був зіркою КВК, а потім став відомим як ведучий розважальних шоу на початку 2000-х: лотереї "Хто там?" на каналі "1+1", шоу "Програй мільйон" на ICTV і ранкової програми "Підйом" на Новому каналі.

У 2007 році став учасником проекту "Танці з зірками", де виступав у парі з відомою танцівницею Оленою Шоптенко. У 2017-му почав співпрацювати з "Дизель шоу".

З 2020 року працював у Чорнобилі - на державному спеціалізованому підприємстві "Екоцентр".

У перші дні повномасштабного вторгнення взяв до рук зброю: спочатку записався до ТРО, потім пішов добровольцем на фронт. Служив у Силах безпілотних систем, мав звання старшого лейтенанта, а нещодавно був призначений командиром роти.

За останні роки Максим Неліпа практично не з'являвся в соцмережах і не давав інтерв'ю колегам.

12 травня 2025 року стало відомо, що він загинув на фронті. Героя поховали 23 травня на Байковому кладовищі в Києві.

Максим Неліпа (фото: instagram.com/nelimax252)