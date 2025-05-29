"Это была бы травма": вдова Максима Нелипы объяснила, почему не приехала на похороны с детьми

Вдова погибшего на фронте ведущего Максима Нелипы Тамара Нелипа объяснила, почему не присутствовала на похоронах бывшего мужа. По ее словам, прощание в публичном формате могло стать серьезной психологической травмой, в частности для младшей дочери, которая уже имела проблемы со здоровьем.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее интервью изданию Оboz.ua.
Как известно, бывшая супруга Нелипы выехала с двумя детьми в Израиль после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Однако она поддерживала с ним связь.
О том, что Максим погиб, она узнала от своего сына Артема.
"Сыну написал двоюродный брат. Мы с Машей были в другом городе, нам позвонил Тема. Было шумно, я не расслышала, переспросила громко: "Кто умер?" Дочка на меня смотрит, а я кричу: "Маша, нет!" Она все поняла: "Папа?" Дальше было очень тяжело, я ее еле успокоила", - отметила Тамара Нелипа.
Также Тамара Нелипа прокомментировала, почему ее и детей не было на похоронах в Киеве, которые состоялись 23 мая. По ее словам, она не хотела травмировать младшую дочь, у которой до этого уже были проблемы со здоровьем.
"Сейчас очень многие меня спрашивают, почему нас не было на похоронах в Киеве. Отвечу: это неимоверная травма и для меня, и для Маши. Она приехала в Израиль с заиканием из-за обстрелов, мы очень долго боролись с этим. И я не знаю, как бы ее психика отреагировала на повышенное публичное внимание во время прощания", - подчеркнула Тамара Нелипа.
Она отметила, что в скором времени дети приедут в Украину на могилу отца.
"Мы для себя решили в семье, что сын поедет, как только у него получится (на данный момент он служит в армии Израиля), а мы с дочкой - в ближайшее время. Приедем тихонько, без лишних глаз попрощаемся", - подчеркнула она.
Напомним, сын Максима Нелипы выехал с матерью и сестрой в начале полномасштабного вторжения в 2022 году в Израиль. На тот момент юноше было 17 лет.
На данный момент ему 21 год, он служит в израильских вооруженных силах. Кроме того, он имеет гражданство Израиля. Как военному ЦАХАЛа, разрешение на выезд из Израиля ему дает командование.
Максим Нелипа (скриншот)
Максим Нелипа родился в 1976 году в Киеве.
В студенческие годы был звездой КВН, а затем стал известен как ведущий развлекательных шоу в начале 2000-х: лотереи "Кто там?" на канале "1+1", шоу "Проиграй миллион" на ICTV и утренней программы "Подъем" на Новом канале.
В 2007 году стал участником проекта "Танцы со звездами", где выступал в паре с известной танцовщицей Еленой Шоптенко. В 2017-м начал сотрудничать с "Дизель шоу".
С 2020 года работал в Чернобыле - на государственном специализированном предприятии "Экоцентр".
В первых дней полномасштабного вторжения взял в руки оружие: сначала записался в ТРО, затем пошел добровольцем на фронт. Служил в Силах беспилотных систем, имел звание старшего лейтенанта, а недавно был назначен командиром роты.
За последние годы Максим Нелипа практически не появлялся в соцсетях и не давал интервью коллегам.
12 мая 2025 года стало известно, что он погиб на фронте. Героя похоронили 23 мая на Байковом кладбище в Киеве.
Максим Нелипа (фото: instagram.com/nelimax252)
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