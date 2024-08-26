"Це була остання крапля". Принц Гаррі остаточно покинув Британію і "попрощався з королівським життям"

Герцог Сассекський змінив своє основне місце проживання зі Сполученого Королівства на США, причому зміна датована 29 червня 2023 року - в той же день, коли Букінгемський палац підтвердив, що герцог і герцогиня звільнили свою колишню резиденцію в Англії, котедж Фрогмор і повернули ключі від неї.

Як стверджує королівський експерт, Гаррі розлютило це прохання короля.

"У той час мало хто розумів, яким ляпасом було для Гаррі виселення з Фрогмору - це була остання крапля", - зазначив він.

Принц Гаррі (фото: Getty images)

Зазначимо, що герцог Сассекський живе зі своєю дружиною та двома дітьми в Монтесіто (Каліфорнія).

"Але навіть якщо Гаррі благав би про те, щоб йому дозволили повернутися, щоб допомогти, навіть якщо його батько король Карл настільки б захворів, що не зміг би виконувати свої обов'язки, - що б не трапилося, заклик про допомогу ніколи не дійде до Монтесіто. Зробити США своєю основною резиденцією - останні слова Гаррі", - підсумував експерт.

Чому Гаррі та Меган живуть у США

Як відомо, молодший син Чарльза III вирішив переїхав до США разом із дружиною та сином у 2020 році. Він заявив, що вони відмовляються від виконання всіх королівських обов'язків і хочуть розпочати самостійне життя в Америці.

У 2021 році в США у них народилася донька Лілібет.

За весь час батьківщину принц Гаррі відвідував лише декілька разів.

У 2024 році герцог Сассекський з дружиною планували купити будинок у Великобританії, проте подібні плани вони поки що вирішили відкласти.

Принц Гаррі з дружиною (фото: Getty images)