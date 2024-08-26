"Це була остання крапля". Принц Гаррі остаточно покинув Британію і "попрощався з королівським життям"

Принц Гаррі остаточно попрощався з королівським життям у Великій Британії та змінив своє місце проживання після того, як король Чарльз попросив свого сина та його дружину Меган Маркл звільнити котедж Фрогмор.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на королівського експерта, який дав коментар виданню Mirror.
Герцог Сассекський змінив своє основне місце проживання зі Сполученого Королівства на США, причому зміна датована 29 червня 2023 року - в той же день, коли Букінгемський палац підтвердив, що герцог і герцогиня звільнили свою колишню резиденцію в Англії, котедж Фрогмор і повернули ключі від неї.
Як стверджує королівський експерт, Гаррі розлютило це прохання короля.
"У той час мало хто розумів, яким ляпасом було для Гаррі виселення з Фрогмору - це була остання крапля", - зазначив він.
Зазначимо, що герцог Сассекський живе зі своєю дружиною та двома дітьми в Монтесіто (Каліфорнія).
"Але навіть якщо Гаррі благав би про те, щоб йому дозволили повернутися, щоб допомогти, навіть якщо його батько король Карл настільки б захворів, що не зміг би виконувати свої обов'язки, - що б не трапилося, заклик про допомогу ніколи не дійде до Монтесіто. Зробити США своєю основною резиденцією - останні слова Гаррі", - підсумував експерт.
Як відомо, молодший син Чарльза III вирішив переїхав до США разом із дружиною та сином у 2020 році. Він заявив, що вони відмовляються від виконання всіх королівських обов'язків і хочуть розпочати самостійне життя в Америці.
У 2021 році в США у них народилася донька Лілібет.
За весь час батьківщину принц Гаррі відвідував лише декілька разів.
У 2024 році герцог Сассекський з дружиною планували купити будинок у Великобританії, проте подібні плани вони поки що вирішили відкласти.
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