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"Это была последняя капля". Принц Гарри окончательно покинул Британию и "попрощался с королевской жизнью"

Принц Гарри с женой (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Собкова

Принц Гарри окончательно попрощался с королевской жизнью в Великобритании и сменил свое место жительства после того, как король Чарльз попросил своего сына и его жену Меган Маркл освободить коттедж Фрогмор.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на королевского эксперта, который дал комментарий изданию Mirror.

Герцог Сассекский сменил свое основное место жительства с Соединенного Королевства на США, причем изменение датировано 29 июня 2023 года - в тот же день, когда Букингемский дворец подтвердил, что герцог и герцогиня освободили свою бывшую резиденцию в Англии, коттедж Фрогмор, и вернули ключи от нее.

Как утверждает королевский эксперт, Гарри привела в ярость эта просьба короля.

"В то время мало кто понимал, какой пощечиной было для Гарри выселение из Фрогмора - это была последняя капля", - отметил он.

Принц Гарри (фото: Getty images)

Отметим, что герцог Сассекский живет со своей супругой и двумя детьми в Монтесито (Калифорния).

"Но даже если Гарри умолял бы о том, чтобы ему разрешили вернуться, чтобы помочь, даже если его отец король Карл настолько бы заболел, что не смог бы выполнять свои обязанности, - что бы ни случилось, призыв о помощи никогда не дойдет до Монтесито. Сделать США своей основной резиденцией - последние слова Гарри", - подытожил эксперт.

Почему Гарри и Меган живут в США

Как известно, младший сын Чарльза III решил переехал в США вместе с женой и сыном в 2020 году. Он заявил, что они отказываются от выполнения всех королевских обязанностей и хотят начать самостоятельную жизнь в Америке.

В 2021 году в США у них родилась дочь Лилибет.

За все врямя родину принц Гарри посещал всего несколько раз.

В 2024 году герцог Сассекский с супругой планировали купить дом в Великобритании, однако подобные планы они пока решили отложить.

Принц Гарри с супругой (фото: Getty images)

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Меган МарклПринц Гарри