10 цікавих фактів про весілля Меган Маркл та принца Гаррі

Меган Маркл і принц Гаррі сьогодня відзначають шосту річницю свого весілля, яке було досить цікавим.

Під час підготовки матеріалу були використані такі джерела: BBC, People, Daily Mail.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало цікаві факти про цей важливий день герцогів та ділиться з вами.

Факт 1. Меган Маркл промовила слово принцеси Діани

Під час церемонії Гаррі та Меган прочитали традиційні клятви, але наречена пропустила слово "підкорятися", так само як це зробила принцеса Діана, коли вийшла заміж за принца Чарльза 1981 року.

Факт 2. Гаррі порушив правило родини

Гаррі порушив королівську традицію та надягнув обручку (щоправда, не з валійського золота, а з платини) під час церемонії вінчання. Він носить її й досі не знімаючи.

Факт 3. Герцог сам робив букет для нареченої Меган Маркл

Весільний букет для Меган Гаррі збирав самостійно. Він обрав улюблені незабудки на честь своєї покійної матері Діани Після весілля букет нареченої був покладений до Меморіалу невідомого солдата у Вестмінстерському абатстві згідно з королівською традицією, яка почалася з королеви-матері Єлизавети.

Цікаві факти про весілля Меган Маркл і принца Гаррі (фото: Getty images)

Факт 4. Весілля принца не стало приводом для вихідного дня

День одруження принца Гаррі та Меган Маркл не був оголошений вихідним днем, як це було у Кейт Міддлтон з принцом Вільямом.

Факт 5. Отримали новий статус від королеви Єлизавети II

Перед весіллям вранці бабуся Гаррі - королева Єлизавета II присвоїла онукові та його майбутній дружині титули герцога і герцогині Сассекських.

Факт 6. Фата Меган Маркл була вишита великою кількістю квітів і не просто так

Наречена йшла до вівтаря у сукні, яку для неї розробила британська дизайнерка Клер Вейт Келлер. Фата була вишита 55 квітами на знак пошани до 53-х країн Співдружності.