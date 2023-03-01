"Це була неймовірна жінка": у родині Ілони Гвоздьової сталося горе

Відома українська танцюристка та хореограф Ілона Гвоздьова поділилася сумними новинами. Знаменитість розповіла, що померла близька їй людина.
Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.
За словами Гвоздьової, померла бабуся її чоловіка.
"Спочивай з миром наша люба бабуся. У нашій пам'яті ми завжди будемо пам'ятати вас такою усміхненою, доброю і щирою", - поділилася Ілона.
Хореограф розповіла, що своїх бабусь вона давно вже втратила. Тому, бабуся чоловіка замінила їй рідних.
"Це була неймовірна жінка, завжди щира усмішка, скільки добра і любові було в її очах, які в неї були золоті руки і найдобріше серце люблячої матері, бабусі і жінки. Завжди будемо пам'ятати вас. Царство небесне. Амінь", - написала вона.
Нещодавно Гвоздьова зізналась про хворобу чоловіка. Вона розповіла, що у нього з'явились серйозні проблеми зі здоров'ям.
Також хореограф розповідала, як стрес вплинув на її здоров'я.