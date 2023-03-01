"Це була неймовірна жінка": у родині Ілони Гвоздьової сталося горе

За словами Гвоздьової, померла бабуся її чоловіка.

"Спочивай з миром наша люба бабуся. У нашій пам'яті ми завжди будемо пам'ятати вас такою усміхненою, доброю і щирою", - поділилася Ілона.

Ілона Гвоздьова розповіла, що померла бабуся її чоловіка (скриншот)

Хореограф розповіла, що своїх бабусь вона давно вже втратила. Тому, бабуся чоловіка замінила їй рідних.

"Це була неймовірна жінка, завжди щира усмішка, скільки добра і любові було в її очах, які в неї були золоті руки і найдобріше серце люблячої матері, бабусі і жінки. Завжди будемо пам'ятати вас. Царство небесне. Амінь", - написала вона.

Померла бабуся чоловіка Ілони Гвоздьової (instagram.com/ilonagvozdeva)