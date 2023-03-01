"Это была невероятная женщина": в семье Илоны Гвоздевой произошло горе

Известная украинская танцовщица и хореограф Илона Гвоздева поделилась печальными новостями. Знаменитость рассказала, что умер близкий ей человек.
Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
По словам Гвоздевой, умерла бабушка ее мужа.
"Покои с миром наша дорогая бабушка. В нашей памяти мы всегда будем помнить вас такой улыбчивой, доброй и искренней", - поделилась Илона.
Хореограф рассказала, что своих бабушек она давно уже потеряла. Поэтому бабушка мужа заменила ей родных.
"Это была невероятная женщина, всегда искренняя улыбка, сколько добра и любви было в ее глазах, какие у нее были золотые руки и самое доброе сердце любящей матери, бабушки и женщины. Всегда будем помнить вас. Царство небесное. Аминь", - написала она.
Недавно Гвоздева призналась о болезни мужа. Она рассказала, что у него появились серьезные проблемы со здоровьем.
Также хореограф рассказывала, как стресс повлиял на ее здоровье.