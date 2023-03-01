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"Это была невероятная женщина": в семье Илоны Гвоздевой произошло горе

В семье Илоны Гвоздевой произошло горе (instagram.com/ilonagvozdeva)
Автор: Татьяна Самарук

Известная украинская танцовщица и хореограф Илона Гвоздева поделилась печальными новостями. Знаменитость рассказала, что умер близкий ей человек.

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

По словам Гвоздевой, умерла бабушка ее мужа.

"Покои с миром наша дорогая бабушка. В нашей памяти мы всегда будем помнить вас такой улыбчивой, доброй и искренней", - поделилась Илона.

Илона Гвоздева рассказала, что умерла бабушка ее мужа (скриншот)

Хореограф рассказала, что своих бабушек она давно уже потеряла. Поэтому бабушка мужа заменила ей родных.

"Это была невероятная женщина, всегда искренняя улыбка, сколько добра и любви было в ее глазах, какие у нее были золотые руки и самое доброе сердце любящей матери, бабушки и женщины. Всегда будем помнить вас. Царство небесное. Аминь", - написала она.

Умерла бабушка мужа Илоны Гвоздевой (instagram.com/ilonagvozdeva)

Недавно Гвоздева призналась о болезни мужа. Она рассказала, что у него появились серьезные проблемы со здоровьем.

Также хореограф рассказывала, как стресс повлиял на ее здоровье.

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Илона Гвоздевахореограф