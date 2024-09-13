Це база: 9 правил, які повинен знати кожен грибник

Ранній збір грибів - ключ до успіху

Вирушати на пошуки грибів найкраще рано вранці: температура в цей час нижча, конкурентів менше, а комахи ще не такі активні. Зібрані в прохолодну погоду гриби довше зберігають свою свіжість, і їх буде легше обробляти.

До того ж, у вас залишиться достатньо часу, щоб не поспішати під час збору та ретельно переглянути всі знайдені екземпляри перед поверненням додому.

Перероблювання грибів того ж дня

Гриби необхідно переробити в день збору, щоб зберегти їх якість і уникнути псування. Деякі гриби, наприклад сироїжки та підберезники, вимагають тривалої термічної обробки - не менше ніж годину.

Білі гриби, маслюки, лисички та опеньки варто варити близько 20 хвилин, що дозволить знизити ризик можливого отруєння.

Навіть якщо грибів зібрано багато - треба їх терміново переробити (фото: Pexels.com)

Місця збору мають бути екологічно чистими

Збирати гриби слід подалі від доріг, сміттєзвалищ, населених пунктів, заводів і фабрик, оскільки гриби мають властивість вбирати токсичні речовини з навколишнього середовища. У таких місцях існує високий ризик накопичення важких металів і хімічних сполук у грибах.

Перевірені місця для збору грибів можна знайти, запитавши поради у досвідчених грибників, сусідів або на спеціалізованих інтернет-ресурсах.

Правильний одяг та екіпірування

Щільний закритий одяг і міцне взуття на товстій підошві значно спростять тихе полювання, захищаючи від укусів комах і подряпин від гілок.

Яскравий одяг, на відміну від камуфляжу, допоможе в разі потреби швидко знайти вас, якщо ви загубитесь у лісі. Не забувайте зарядити телефон і взяти із собою павербанк, щоб залишатися на зв’язку, а також попередити рідних або друзів про місце вашого походу.

Чек-лист перед виходом

Перед виходом із дому підготуйте плетений кошик, який забезпечить циркуляцію повітря і збереже свіжість грибів.

Візьміть із собою пляшку або флягу з водою, щоб уникнути зневоднення під час довгого походу.

Не забудьте про телефон, павербанк для підзарядки, а також репеленти від комах.

У невеликій аптечці мають бути засоби для перев’язки і особисті ліки першої допомоги, а також набір калорійних продуктів, наприклад сухофрукти, горіхи або протеїнові батончики.

Основне правило грибника

"Не знаєш - не бери" - головне правило для всіх, хто збирає гриби. Не слід зрізати гнилі, червиві, перерослі або незнайомі гриби, оскільки вони можуть бути небезпечними або неїстівними. Зрізуйте гриби з цілою ніжкою, залишаючи в ґрунті частину, яка забруднена або пошкоджена.

Особливості збору білих грибів

Білі гриби краще не зрізати, а обережно викручувати, оскільки велика частина плоду знаходиться під землею.

Важливо розуміти, що зрізання або викручування грибів не шкодить грибниці, однак потрібно бути уважними до лісової підстилки. Без неї грибниця не зможе пережити зимові холоди і може загинути, що призведе до зменшення врожаю в наступні роки.

Білі гриби треба не зрізати, а викручувати (фото: Pexels.com)

Не пробуйте сирі гриби

Не варто пробувати сирі гриби під час збору, навіть якщо вони здаються знайомими та безпечними. Сирі гриби можуть містити токсини, які зникають лише після термічної обробки. Навіть невеликий шматочок може викликати отруєння, особливо якщо ви не впевнені у їстівності знайденого гриба.

Симптоми отруєння грибами

Симптоми отруєння грибами можуть виникнути як одразу після вживання, так і через кілька годин або навіть днів.

До типових симптомів належать:

запаморочення,

нудота,

судоми,

блювота,

підвищення температури.

У таких випадках важливо якнайшвидше звернутися за медичною допомогою, а до приїзду лікарів варто прийняти абсорбент, щоб зменшити дію токсинів на організм.