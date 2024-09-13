Це база: 9 правил, які повинен знати кожен грибник

Дощова осінь цього року на більшій частині території країни обіцяє багатий врожай грибів. У багатьох регіонах України збір лисичок, підосичників, підберезників та білих грибів розпочався вже в серпні. Але які базові принципи ефективності та безпеки повинен знати кожен грибник?
РБК-Україна (проект Styler) детально пояснює, якими правилами треба керуватися при зборі грибів.
Вирушати на пошуки грибів найкраще рано вранці: температура в цей час нижча, конкурентів менше, а комахи ще не такі активні. Зібрані в прохолодну погоду гриби довше зберігають свою свіжість, і їх буде легше обробляти.
До того ж, у вас залишиться достатньо часу, щоб не поспішати під час збору та ретельно переглянути всі знайдені екземпляри перед поверненням додому.
Гриби необхідно переробити в день збору, щоб зберегти їх якість і уникнути псування. Деякі гриби, наприклад сироїжки та підберезники, вимагають тривалої термічної обробки - не менше ніж годину.
Білі гриби, маслюки, лисички та опеньки варто варити близько 20 хвилин, що дозволить знизити ризик можливого отруєння.
Збирати гриби слід подалі від доріг, сміттєзвалищ, населених пунктів, заводів і фабрик, оскільки гриби мають властивість вбирати токсичні речовини з навколишнього середовища. У таких місцях існує високий ризик накопичення важких металів і хімічних сполук у грибах.
Перевірені місця для збору грибів можна знайти, запитавши поради у досвідчених грибників, сусідів або на спеціалізованих інтернет-ресурсах.
Щільний закритий одяг і міцне взуття на товстій підошві значно спростять тихе полювання, захищаючи від укусів комах і подряпин від гілок.
Яскравий одяг, на відміну від камуфляжу, допоможе в разі потреби швидко знайти вас, якщо ви загубитесь у лісі. Не забувайте зарядити телефон і взяти із собою павербанк, щоб залишатися на зв’язку, а також попередити рідних або друзів про місце вашого походу.
Перед виходом із дому підготуйте плетений кошик, який забезпечить циркуляцію повітря і збереже свіжість грибів.
Візьміть із собою пляшку або флягу з водою, щоб уникнути зневоднення під час довгого походу.
Не забудьте про телефон, павербанк для підзарядки, а також репеленти від комах.
У невеликій аптечці мають бути засоби для перев’язки і особисті ліки першої допомоги, а також набір калорійних продуктів, наприклад сухофрукти, горіхи або протеїнові батончики.
"Не знаєш - не бери" - головне правило для всіх, хто збирає гриби. Не слід зрізати гнилі, червиві, перерослі або незнайомі гриби, оскільки вони можуть бути небезпечними або неїстівними. Зрізуйте гриби з цілою ніжкою, залишаючи в ґрунті частину, яка забруднена або пошкоджена.
Білі гриби краще не зрізати, а обережно викручувати, оскільки велика частина плоду знаходиться під землею.
Важливо розуміти, що зрізання або викручування грибів не шкодить грибниці, однак потрібно бути уважними до лісової підстилки. Без неї грибниця не зможе пережити зимові холоди і може загинути, що призведе до зменшення врожаю в наступні роки.
Не варто пробувати сирі гриби під час збору, навіть якщо вони здаються знайомими та безпечними. Сирі гриби можуть містити токсини, які зникають лише після термічної обробки. Навіть невеликий шматочок може викликати отруєння, особливо якщо ви не впевнені у їстівності знайденого гриба.
Симптоми отруєння грибами можуть виникнути як одразу після вживання, так і через кілька годин або навіть днів.
До типових симптомів належать:
У таких випадках важливо якнайшвидше звернутися за медичною допомогою, а до приїзду лікарів варто прийняти абсорбент, щоб зменшити дію токсинів на організм.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Закарпатської області, "Відкритий ліс".