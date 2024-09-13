Это база: 9 правил, которые должен знать каждый грибник

Ранний сбор грибов - ключ к успеху

Отправляться на поиски грибов лучше рано утром: температура в это время ниже, конкурентов меньше, а насекомые еще не так активны. Собранные в холодную погоду грибы подольше сохраняют свою свежесть, и их будет легче обрабатывать.

К тому же у вас останется достаточно времени, чтобы не спешить во время сбора и тщательно просмотреть все найденные экземпляры перед возвращением домой.

Переработка грибов в тот же день

Грибы необходимо переработать в день сбора, чтобы сохранить их качество и избежать порчи. Некоторые грибы, например сыроежки и подберезовики, требуют длительной термической обработки - не менее часа.

Белые грибы, маслята, лисички и опята следует варить около 20 минут, что позволит снизить риск возможного отравления.

Даже если грибов собрано много - нужно их срочно переработать (фото: Pexels.com)

Места сбора должны быть экологически чистыми

Собирать грибы следует подальше от дорог, свалок, населенных пунктов, заводов и фабрик, поскольку грибы обладают свойством впитывать токсичные вещества из окружающей среды. В этих местах существует высокий риск накопления тяжелых металлов и химических соединений в грибах.

Проверенные места для сбора грибов можно найти, попросив совета у опытных грибников, соседей или на специализированных интернет-ресурсах.

Правильная одежда и экипировка

Плотная закрытая одежда и крепкая обувь на толстой подошве значительно упростят тихую охоту, защищая от укусов насекомых и царапин от веток.

Яркая одежда, в отличие от камуфляжа, поможет в случае необходимости быстро найти вас, если вы потеряетесь в лесу. Не забывайте зарядить телефон и взять с собой павербанк, чтобы оставаться на связи, а также предупредить родных или друзей о месте вашего похода.

Чек-лист перед выходом

Перед уходом из дома подготовьте плетеную корзину, которая обеспечит циркуляцию воздуха и сохранит свежесть грибов.

Возьмите с собой бутылку или флягу с водой во избежание обезвоживания во время долгого похода.

Не забудьте про телефон, павербанк для подзарядки, а также репелленты от насекомых.

В небольшой аптечке должны быть средства для перевязки и личное лекарство первой помощи, а также набор калорийных продуктов, например сухофрукты, орехи или протеиновые батончики.

Основное правило грибника

"Не знаешь - не бери" - главное правило для всех, кто собирает грибы. Не следует срезать гнилые, червивые, переросшие или незнакомые грибы, поскольку они могут быть опасными или несъедобными. Срезайте грибы с целой ножкой, оставляя в грунте загрязненную или поврежденную часть.

Особенности сбора белых грибов

Белые грибы лучше не срезать, а аккуратно выкручивать, поскольку большая часть плода находится под землей.

Важно понимать, что срезка или выкручивание грибов не вредит грибнице, однако нужно быть внимательными к лесной подстилке. Без нее грибница не сможет пережить зимние холода и может погибнуть, что приведет к уменьшению урожая в последующие годы.

Белые грибы нужно не срезать, а выкручивать (фото: Pexels.com)

Не пробуйте сырые грибы

Не стоит пробовать сырые грибы при сборе, даже если они кажутся знакомыми и безопасными. Сырые грибы могут содержать токсины, исчезающие только после термической обработки. Даже небольшой кусочек может вызвать отравление, особенно если вы не уверены в съедобности найденного гриба.

Симптомы отравления грибами

Симптомы отравления грибами могут возникнуть как сразу после употребления, так и через несколько часов или даже дней.

К типичным симптомам относятся:

головокружение,

тошнота,

судороги,

рвота,

повышение температуры.

В таких случаях важно как можно быстрее обратиться за медицинской помощью, а до приезда врачей следует принять абсорбент, чтобы снизить действие токсинов на организм.