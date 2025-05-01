"Це не аутизм": дружина Павліка описала діагноз сина, який зустрічається в одного зі 100 тисяч

Так, Катерина вже отримала результати дослідження, в якому спеціалісти провели екзомне секвенування - аби знайти всі можливі проблеми в генетиці.

"Я отримала відповіді на свої запитання. І більше не дотримуюся думки, що дарма зробила цей аналіз. Просто в той момент я проживала шок і неприйняття. На сьогоднішній день я чітко знаю діагноз сина, це нейрогенетичний розлад, який саме не хочу озвучувати. Але він дуже рідкісний, в Україні з таким діагнозом приблизно людей 50. А на весь світ приходиться такий розлад 1 на 80.000 - 100.000 людей", - розповіла Репяхова.

Репяхова висловилася про діагноз сина (скріншот)

Дружина Павліка зазначила, що йдеться не про аутизм. За словами Катерини, в Україні про такий розлад знають небагато, а тому діткам можуть ставити помилкові діагнози.

"У нашого сина - рідкісний нейрогенетичний розлад. Це не аутизм, суть - зовсім інша. Це порушення на рівні передачі сигналів у мозку, яке не видно без глибокої генетичної діагностики. На жаль, в Україні таких дітей може бути значно більше, ніж ми думаємо", - зізналася дружина Павліка.

"Просто замість справжнього діагнозу їм часто ставлять загальні діагнози - ЗПМР або РАС, через те, що генетичні дослідження ще не так розвинуті і коштують багато. Найголовніше, що прогнози хороші. Ключовим в цій історії так само залишається корекція", - додала вона.

Дружина Павліка розповіла про маленького сина (скріншот)

Нині, зазначила дружина артиста, ліків від розладу її сина немає. Але існують методи корекції, Катерина знайшла американську спільноту батьків дітей з таким самим діагнозом і надихається їхніми успішними історіями.

"У цьому нейрогенетичному розладі один із рецепторів у мозку працює повільніше, ніж потрібно. Через це мозок складніше сприймає та обробляє інформацію. Зараз у світі тривають дослідження ліків, які можуть допомагати цьому рецептору працювати ефективніше. Препарати ще не доступні, але вже на етапі розробки", - пояснила Репяхова.

Репяхова розповіла про діагноз сина (скріншот)

Також Катерина зауважила, що у її сина не хвороба. І розвиток дитини дійсно потребує більше часу, але його не слід применшувати.

"Це не хвороба, а інший спосіб розвитку - з емоціями, збереженими інтелектуальними здібностями, творчим мисленням і потенціалом, який потребує трохи більше часу та зусиль, але ніяк не менший за інших", - резюмувала вона.

Катерина Репяхова висловилася про діагноз своєї дитини (скріншот)