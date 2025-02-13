Віктор Павлік відреагував на діагноз сина: "Можливо, за мої гріхи"

Український співак Віктор Павлік розповів про свої відчуття, коли вперше дізнався про діагноз свого молодшого сина Михайла.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на його інтерв'ю в подкасті "За межами " в YouTube.

Зазначимо, що дружина Павліка, блогерка Катерина Реп'яхова, створила свій канал, щоб підняти важливу для неї тему. Таким чином вона хоче підтримати всіх батьків дітей з особливими потребами.

Так, на запитання своєї дружини Павлік сказав, що він не пам'ятає точно, коли він усвідомив, що його дитина не така, як усі. Водночас він підкреслив, що Михасик дуже талановитий.

"Це Божа дитина, Бог її дуже любить. Михасик наш талановитий, Господь дав йому певний талант, я багато в чому це все помічаю, тому шоку в мене не було ніколи", - наголосив артист.

Водночас він висловив думку, що, можливо, проблеми із затримкою мовлення та розвитку в дитини можуть бути дані як покарання за "його гріхи".

"Я прожив уже не мале життя, і, звісно, у моєму житті багато чого було скоєно не так, за що потрібно відповідати. Гріхів багато в мене є по життю. У молодих роках і далі. І десь такі думки проскакували, що щось я колись зробив не те. Воно може "віддячити" і через 10, і через 20, і через 30 років. Можливо, це і за якісь мої гріхи - є такий момент, не виключається", - чесно зізнався Павлік.

На відео цей момент можна подивитися з 21:13.

Нагадаємо, Віктор Павлік і Катерина Реп'яхова вважаються батьками не "нормотипової" дитини. Коли дитині було близько двох років, вони почали помічати, що вона поводиться не так, як інші діти. Згодом стало зрозуміло, що у Михайла затримка мовлення і так званий синдром "незграбної дитини", оскільки хлопчик часто падає.

Дружина українського артиста не боїться ділитися подробицями зі своїми підписниками. Вона розповідає про всі способи, як допомогти дитині.

Михайло ходить у садок, займається нейрокорекцією з елементами сенсорної інтеграції, відвідує заняття з педагогом-дефектологом, займається плаванням, періодично проходить сеанси масажів. Також дитина проходить реабілітацію за допомогою коней - іпотерапію.



Катерина Репяхова із сином і чоловіком (фото: instagram.com/repyahovakate)