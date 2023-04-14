Царська цегла та американський стиль. У Києві здають будинок за понад 1 млн гривень! (фото)

Що незвичайного в будинку за мільйон

Приватний будинок розміщено в Печерському районі столиці неподалік Ботанічного саду імені Гришка. Загальна площа становить 440 квадратних метрів.

Будинок складається з двох поверхів, де є 4 спальні кімнати. Одна з них об'єднана з гардеробом і ванною кімнатою.

Фото: unitedrealt.com.ua

Судячи з фото, всередині житла є принаймні три їдальні з барними та обідніми столами, а ще розлога тераса з диванами на вулиці.

Фото: unitedrealt.com.ua

Орендодавець пише, що крім житлових приміщень, у будинку також є кінозал, сауна та гараж для чотирьох автомобілів максимум.

Фото: unitedrealt.com.ua

Проте найбільше дивує та привертає увагу зовсім не кількість кімнат, а дизайн будинку. В оголошенні зазначено, що він продуманий до дрібниць і виконаний за авторським проєктом.

А от фасад нерухомості зробили із царської цеглини, якій понад 200 років. Цікаво, що вигляд ця цегла має досить звичайний. Та й перевірити, чи точно їй 200 років навряд чи вдасться.

Фото: unitedrealt.com.ua

Скільки коштує будинок

Ціна будинку на продаж становить 4 500 000 доларів. Попри те, що про його оренду в оголошенні не йдеться, на інших сайтах нерухомості його все ж можна знайти.

Скриншот: luxestate.kiev.ua

Очевидно, що ціна за оренду повинна бути нижчою, проте в жодному оголошенні її не вказують. Однак місцеві пабліки пишуть, що взяти в оренду такий будинок буде коштувати 30 000 доларів, або майже 1 200 000 гривень!

Оскільки оголошення все ще не зникло, можна зробити висновок, що свого поціновувача царської цегли будинок ще не знайшов.