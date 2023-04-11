У Києві продають смарт-квартиру за півмільйона: 28 "квадратів", каналізація через сололіфт (фото)

У Києві пропонують купити однокімнатну квартиру загальною площею 28 квадратних метрів, розташовану на околиці міста. Ціна за житло складає близько півмільйона гривень, причому покупцям пропонують навіть можливість розстрочки.

Що являє собою така найдешевша квартира в столиці, і як вона виглядає - читайте і дивіться в матеріалі нижче.

Пропозицію про продаж розміщено на сайті безкоштовних оголошень OLX. В описі невелике житло позиціонується як смарт-квартира, а знаходиться вона у напівпідвальному приміщенні п'ятиповерхівки. Вид об'єкта - новобудова.

Вказана вартість житла - 14 тисяч доларів, що становить близько 515 тисяч гривень.

Стіни у бюджетній квартирі - 40 сантиметрові залізобетонні блоки, утеплені пінопластом. Стеля - 22-х сантиметровий монолітний залізобетон, а підлога - монолітна залізобетонна плита.

Автор оголошення пан Сергій зазначає, що приміщення сухе, і у квартирі було зроблено якісну гідроізоляцію.

Площа кухні - 17 "квадратів", у квартирі довгий вузький коридор, меблі відсутні, встановлені міжкімнатні двері.

Так виглядає найдешевша квартира в Києві (фото: olx.ua)

Серед особливостей житла зазначається, що каналізація працює через сололіфт. Такий своєрідний насос вважається альтернативним рішенням при облаштуванні внутрішньої - стокової системи в будинках, де мимовільна текти під ухилом неможлива.

Будинок із тихим двором розташований на вулиці Борщагівській, поряд знаходяться школа та садок, а от до магазинів, як мовиться в описі, доведеться йти близько пів кілометра. Неподалік ліс, а сама п'ятиповерхівка віддалена від траси.

У Києві продають міні-квартиру на 28 "квадратів" (фото: olx.ua)

Також у пішій доступності зупинка громадського транспорту, де можна сісти на маршрутку, та за 10 хвилин доїхати до станції метро "Академмістечко".

"Будинок зданий, документи на приміщення вже готові. За документами нежитлове приміщення", - зазначається в описі.

Смарт-квартира в Києві на Борщагівці (фото: olx.ua)