Я царь и бог: скандал с судьей, который сбежал с места ДТП в Одессе, набирает обороты (видео)

Судья в Одессе совершил ДТП и начал угрожать пострадавшей (Коллаж РБК-Украина)

Пострадавшая в ДТП с судьей рассказала новые детали скандала

Судья апелляционного административного суда Дмитрий Запорожан, который недавно грубо обматерил полицейских за протокол о ДТП, сначала признал свою вину в совершении аварии и даже пообещал возместить ущерб, а потом стал угрожать пострадавшей. Об этом пишет "Думская".

Авария, из-за которой патрульные полицейские пытались составить протокол, произошла в январе 2019 года на Французском бульваре в Одессе. Дмитрий Запорожан не справился с управлением своего автомобиля Mercedes ML250 и врезался в припаркованный автомобиль Nissan Jake, который принадлежит его соседке Анастасии Гринь, главному государственному исполнителю первого Суворовского отдела госисполнительной службы. Запорожан не стал вызывать полицию, чтобы зафиксировать факт ДТП и просто уехал с места происшествия.

Пострадавшая Анастасия Гринь (фото: Общественный Прибой)

Анастасия Гринь не стала делать из этого проблемы, так как они живут по соседству и когда обнаружила повреждения своего автомобиля, просто позвонила Запорожану. Он признал свою вину, пообещал оплатить ремонт автомобиля и даже предложил вместе съездить на СТО, где работает его знакомый.

Видео с камер наблюдения (YouTube/Общественный Прибой)

Однако Гринь выяснила, что по указанному адресу нет никакого СТО, а при личной встрече Дмитрий Запорожан начал вести себя агрессивно и угрожал женщине физической расправой. Также он заявил, что она не сможет доказать его причастность к ДТП и посоветовал идти в суд.

"После данного инцидента патрульная полиция безрезультатно пыталась вызвать Дмитрия Запорожана для составления протокола, поскольку он категорически игнорировал отправленные ему уведомления от Управления патрульной полиции в Одесской области. Всего было отправлено шесть уведомлений. Сотрудники патрульной полиции были вынуждены прийти к нему, и встреча состоялась в том же дворе, где произошло ДТП. В результате всех манипуляций со стороны Запорожана патрульной полиции удалось составить протокол только 27 мая, то есть, спустя четыре месяца после ДТП", - рассказала Гринь.

Видео с камер наблюдения (YouTube/Общественный Прибой)

Заседание суда состоялось 1 июля, Запорожан на него не явился, но передал заявление, в котором попросил прекратить производство в связи с отсутствием состава правонарушения. Судья Абухин, который рассматривал дело, просто закрыл его, ссылаясь на то, что истек трехмесячный срок.

Анастасия Гринь подала апелляцию с требованием рассмотреть доказательства. Дмитрий Запорожан за эти месяцы успел перерегистрировать автомобиль и отремонтировать его. Он также обжаловал решение Приморского суда и утверждает, что в тот январский день его не было в автомобиле. На первые два заседания апелляционного суда Запорожан не явился. Следующее назначено на сентябрь.

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