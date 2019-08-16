Я цар і бог: скандал з суддею, який втік з місця ДТП в Одесі, набирає обертів (відео)

Суддя в Одесі скоїв ДТП і почав погрожувати потерпілій (Колаж РБК-Україна)

Постраждала в ДТП з суддею розповіла нові подробиці скандалу

Суддя апеляційного адміністративного суду Дмитро Запорожан, який нещодавно грубо облаяв поліцейських за протокол про ДТП, спочатку визнав свою вину в скоєнні аварії і навіть пообіцяв відшкодувати збиток, а потім став погрожувати постраждалої. Про це пише "Думська".

Аварія, через яку патрульні поліцейські намагалися скласти протокол, сталася в січні 2019 року на Французькому бульварі в Одесі. Дмитро Запорожан не впорався з керуванням свого автомобіля Mercedes ML250 і врізався в припаркований автомобіль Nissan Jake, який належить його сусідці Анастасії Гринь, головному державному виконавцю першого Суворовського відділу держвиконавчої служби. Запорожан не став викликати поліцію, щоб зафіксувати факт ДТП і просто поїхав з місця події.

Постраждала Анастасія Гринь (фото: Громадський Прибій)

Анастасія Гринь не стала робити з цього проблеми, так як вони живуть по сусідству і коли виявила пошкодження свого автомобіля, просто подзвонила Запорожану. Він визнав свою провину і пообіцяв оплатити ремонт автомобіля і навіть запропонував разом з'їздити на СТО, де працює його знайомий.

Відео з камер спостереження (YouTube/Громадський Прибій)

Однак Гринь з'ясувала, що за вказаною адресою немає ніякого СТО, а при особистій зустрічі Дмитро Запорожан почав вести себе агресивно і погрожував жінці фізичною розправою. Також він заявив, що вона не зможе довести його причетність до ДТП і порадив йти в суд.

"Після цього інциденту патрульна поліція безрезультатно намагалася викликати Дмитра Запорожана для складання протоколу, оскільки він категорично ігнорував надіслані йому повідомлення від Управління патрульної поліції в Одеській області. Всього було відправлено шість повідомлень. Співробітники патрульної поліції були змушені прийти до нього, і зустріч відбулася в тому ж дворі, де сталася ДТП. У результаті всіх маніпуляцій з боку Запорожана патрульній поліції вдалося скласти протокол лише 27 травня, тобто через чотири місяці після ДТП", - розповіла Гринь.

Відео з камер спостереження (YouTube/Громадський Прибій)

Засідання суду відбулося 1 липня, але Запорожан на нього не з'явився, тільки передав заяву, в якій просив припинити провадження у зв'язку з відсутністю складу правопорушення. Суддя Абухин, який розглядав справу, просто закрив її, посилаючись на те, що закінчився тримісячний термін.

Гринь Анастасія подала апеляцію з вимогою розглянути докази. Дмитро Запорожан за ці місяці встиг перереєструвати автомобіль і відремонтувати його. Він також оскаржив рішення Приморського суду і стверджує, що в той січневий день його не було в автомобілі. На перші два засідання апеляційного суду Запорожан не з'явився. Наступне призначено на вересень.

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