Трюки супермаркетов, которые заставляют вас покупать больше и дороже: запомните их

Психологические манипуляции

Еще на подходе к супермаркету мы видим "выгодные предложения и акционные товары". Таким образом насаждается мысль о необходимости покупки акционного товара, а не того, что надо.

Внутри самого магазина, начиная с размещения отделов и заканчивая расположением товаров на полках, все сделано так, чтобы вы потратили как можно больше средств.

Недаром у касс вы можете найти всевозможные мелочи, которые казалось бы никак не повлияют на сумму в чеке, но в общем счете делают неплохие деньги для магазинов.

Ароматы

Собственная выпечка и кофемашины в супермаркетах играют двойную роль. На самом деле "фишка" со свежим хлебом и горячим кофе имеет подсознательное влияние запахов на человека.

Ведь три самых приятных запаха - это свежеиспеченный хлеб, свежесваренный кофе и свежескошенная трава (интересно, кто первый из сетевых магазинов начнет сено на полки подсыпать?).

Таким образом аппетитные запахи вызывают чувство голода. Учеными доказано, что покупки, сделанные на голодный желудок, являются более затратными и не соответствуют первоочередным целям.

Хлеб в супермаркетах пекут не просто так (фото: РБК-Украина)

Сомнительные акции и скидки

Давно уже не новость, что супервыгодные скидки не всегда являются скидками на самом деле. Существует две стороны медали:

Первая - это настоящие скидки на товары, которые должны скоро быть списанными из-за срока годности или же товары по промоакции той или иной компании.

Вторая - это скидки, которые на самом деле не меняют первоочередной цены продукта. То есть продавцы искусственно повышают цену на товар и делают скидку на разницу от новой до старой суммы.

Гипнотическая музыка

Приятная музыка с быстрым темпом не просто так играет в супермаркетах. Этот трюк используется для того, чтобы вы вошли в этот темп и бросали товары в корзину не следуя списку, а просто по инерции.

Но и медленные, скучные мотивы из громкоговорителей супермаркета тоже являются хитростью маркетологов. Таким образом музыка, которая имеет более низкий темп, чем количество ударов сердца в минуту, погружает человека в состояние покоя. Соответственно, мы задерживаемся у полок бесконечных рядов, чтобы купить больше.

Приятная музыка в супермаркетах действует гипнотически (фото: РБК-Украина)

Дисконтные карты

Конечно, накопительные программы кажутся довольно выгодными. Благодаря им вы можете раз в месяц использовать бонусы и быть "в плюсе".

Но на самом деле дисконтные карты помогают следить за вашими потребностями, таким образом предлагаются специальные предложения именно под вас.

Кроме того, выбирая на полке продукты, вы скорее всего возьмете те, которые дадут вам дополнительные бонусные баллы, а не те, которые будут вкуснее или дешевле.