Truth Social і Grok 3: що це таке і чому вони різко привернули увагу всього світу

Truth Social: альтернатива соцмережам чи інструмент пропаганди?

Truth Social - це соціальна мережа, заснована президентом США Дональдом Трампом 2022 року, головним чином у відповідь на його блокування у великих соціальних платформах. Платформа позиціонує себе як простір для вільного самовираження та альтернативу існуючим соцмережам.

Функції Truth Social

Truth Social багато в чому нагадує Twitter: користувачі можуть публікувати пости, звані "Truths", і репостити чужі записи через "ReTruths". Платформа працює на основі кастомізованої версії Mastodon - програмного забезпечення з відкритим вихідним кодом, хоча деякі функції Mastodon, як-от опитування і налаштування видимості постів, тут відсутні.

Доступ до Truth Social можна отримати через веб-браузери, а також через додатки для Android та iOS. Серед функцій платформи - можливість блокування і відключення інших користувачів, а також фільтрація коментарів за заданими ключовими словами, що дає змогу персоналізувати контент.

База користувачів і динаміка зростання

З моменту запуску Truth Social стикалася з коливаннями в активності користувачів. За оцінками агрегатора даних SimilarWeb, у лютому 2024 року кількість відвідувачів на місяць становила 5 мільйонів, а кількість активних користувачів у США - 1 мільйон на місяць.

Контент і правила спільноти

Хоча Truth Social заявляє про свою прихильність свободі слова, платформа дотримується певних правил, щоб підтримувати поважну дискусію. Користувачі можуть використовувати функції блокування і відключення для управління взаємодіями і контролю контенту, що переглядається.

Користувацька база Truth Social здебільшого консервативна і дотримується правих поглядів. Платформа стала притулком для людей і груп, які вважають, що їхні голоси придушуються на інших платформах соціальних мереж.

Контент на платформі часто обертається навколо політичних дискусій, особливо тих, які пов'язані з консервативними поглядами, а також новин та інформації, наданих правими ЗМІ.

Чи заблокували Truth Social в Україні?

Хоча немає офіційного підтвердження того, що Truth Social був заблокований в Україні, кілька чинників могли б призвести до такого рішення:

Поширення проросійських наративів

Truth Social, заснований колишнім президентом США Дональдом Трампом, став платформою, де він і його прихильники діляться своїми поглядами. Зокрема, Трамп робив заяви, які збігаються з російською пропагандою, називаючи президента України Володимира Зеленського "диктатором без виборів" і стверджуючи, що саме Україна спровокувала війну з Росією.

Ці твердження повторюють кремлівські наративи, що підривають суверенітет України, і можуть сприйматися в країні як дезінформація.

Питання національної безпеки

Україна вже має досвід обмеження доступу до платформ, які вважаються загрозою національній безпеці. У 2017 році президент Петро Порошенко заборонив кілька російських інтернет-сервісів, включно з популярними соціальними мережами, щоб знизити вплив Росії та її пропаганди.

Якщо Truth Social розглядатимуть як канал поширення дестабілізуючої інформації або інструмент зовнішнього втручання, українська влада може вжити аналогічних заходів для захисту інформаційного простору.

Зв'язок із суперечливими фігурами

Генерального директора Truth Social Девіна Нуньєса Дональд Трамп призначив головою Консультативної ради з розвідки при президентові США, водночас зберігши свою посаду в компанії.

Це поєднання ролей може викликати питання про неупередженість платформи та її можливе використання в політичних цілях, що може призвести до пильної уваги української влади до її діяльності.

Grok 3 від xAI

Ілон Маск і його компанія xAI 17 лютого 2025 року представили свою новітню мовну модель Grok-3, яка покликана встановити нові стандарти в галузі ШІ.

Розробка і навчання

Grok-3 було створено з використанням обчислювальної потужності, що вдесятеро перевищує можливості її попередниці, Grok-2. Для навчання моделі компанія xAI задіяла свій величезний дата-центр Colossus, що містить близько 200 000 графічних процесорів (GPU).

У процесі навчання використовувався розширений набір даних, що містить юридичні документи, що дало змогу Grok-3 перевершити конкурентів, таких як GPT-4o від OpenAI, у таких тестах, як AIME (математичне моделювання) і GPQA (розв'язання наукових завдань на рівні PhD).

Основні функції

Покращені аналітичні здібності

Grok-3 представляє режим "Big Brain", який дає змогу користувачам розв'язувати складні завдання завдяки виділенню додаткових обчислювальних ресурсів. Це нововведення має вивести Grok-3 на новий рівень порівняно з наявними моделями ШІ.

Функція DeepSearch

Нова функція дає змогу Grok-3 сканувати інтернет і платформу X (колишній Twitter), щоб формувати деталізовані зведення за запитами користувачів. Це робить Grok-3 конкурентом серед інструментів для пошуку та аналізу інформації.

Доступність

Спочатку Grok-3 був доступний тільки передплатникам X Premium+ і SuperGrok від xAI. Однак 20 лютого 2025 року xAI оголосила, що Grok-3 стане безкоштовним для всіх користувачів, заявивши.

Ринковий відгук і продуктивність

З моменту виходу Grok-3 позиціонується як серйозний конкурент на ринку ШІ. Компанія xAI стверджує, що модель встановила новий рекорд на платформі LMArena - співтоваристві, що оцінює мовні моделі, - перевершивши ChatGPT, Gemini і DeepSeek у сліпих тестах.

Однак експерти попереджають, що, незважаючи на значні поліпшення, Grok-3 поки не в змозі повністю обійти такі авторитетні моделі, як ChatGPT.

Майбутні розробки

xAI планує протягом тижня після запуску Grok-3 додати підтримку голосового введення, що дасть змогу користувачам взаємодіяти з ШІ за допомогою голосу.

Також компанія має намір незабаром відкрити вихідний код Grok-2, що підвищить прозорість роботи моделі та розширить можливості співпраці зі спільнотою розробників.