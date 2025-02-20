Truth Social и Grok 3: что это такое и почему они резко привлекли внимание всего мира

Truth Social: альтернатива соцсетям или инструмент пропаганды?

Truth Social - это социальная сеть, основанная президентом США Дональдом Трампом в 2022 году, главным образом в ответ на его блокировки в крупных социальных платформах. Платформа позиционирует себя как пространство для свободного самовыражения и альтернативу существующим соцсетям.

Функции Truth Social

Truth Social во многом напоминает Twitter: пользователи могут публиковать посты, называемые "Truths", и репостить чужие записи через "ReTruths". Платформа работает на основе кастомизированной версии Mastodon - программного обеспечения с открытым исходным кодом, хотя некоторые функции Mastodon, например опросы и настройки видимости постов, здесь отсутствуют.

Доступ к Truth Social можно получить через веб-браузеры, а также через приложения для Android и iOS. Среди функций платформы - возможность блокировки и отключения других пользователей, а также фильтрация комментариев по заданным ключевым словам, что позволяет персонализировать контент.

Пользовательская база и динамика роста

С момента запуска Truth Social сталкивалась с колебаниями в активности пользователей. По оценкам агрегатора данных SimilarWeb, в феврале 2024 года число посетителей в месяц составило 5 миллионов, а число активных пользователей в США - 1 миллион в месяц.

Контент и правила сообщества

Хотя Truth Social заявляет о своей приверженности свободе слова, платформа придерживается определенных правил, чтобы поддерживать уважительную дискуссию. Пользователи могут использовать функции блокировки и отключения для управления взаимодействиями и контролирования просматриваемого контента.

Пользовательская база Truth Social в основном консервативна и придерживается правых взглядов. Платформа стала убежищем для людей и групп, которые считают, что их голоса подавляются на других платформах социальных сетей.

Контент на платформе часто вращается вокруг политических дискуссий, особенно тех, которые связаны с консервативными взглядами, а также новостей и информации, предоставленных правыми СМИ.

Заблокировали ли Truth Social в Украине?

Хотя нет официального подтверждения того, что Truth Social был заблокирован в Украине, несколько факторов могли бы привести к такому решению:

Распространение пророссийских нарративов

Truth Social, основанный бывшим президентом США Дональдом Трампом, стал платформой, где он и его сторонники делятся своими взглядами. В частности, Трамп делал заявления, которые совпадают с российской пропагандой, называя президента Украины Владимира Зеленского "диктатором без выборов" и утверждая, что именно Украина спровоцировала войну с Россией.

Эти утверждения повторяют кремлевские нарративы, подрывающие суверенитет Украины, и могут восприниматься в стране как дезинформация.

Вопросы национальной безопасности

Украина уже имеет опыт ограничения доступа к платформам, которые считаются угрозой национальной безопасности. В 2017 году президент Петр Порошенко запретил несколько российских интернет-сервисов, включая популярные социальные сети, чтобы снизить влияние России и ее пропаганды.

Если Truth Social будет рассматриваться как канал распространения дестабилизирующей информации или инструмент внешнего вмешательства, украинские власти могут предпринять аналогичные меры для защиты информационного пространства.

Связь с противоречивыми фигурами

Генеральный директор Truth Social Девин Нуньес был назначен Дональдом Трампом председателем Консультативного совета по разведке при президенте США, при этом сохранив свою должность в компании.

Это совмещение ролей может вызвать вопросы о беспристрастности платформы и ее возможном использовании в политических целях, что может привести к пристальному вниманию украинских властей к ее деятельности.

Grok 3 от xAI

Илон Маск и его компания xAI 17 февраля 2025 года представили свою новейшую языковую модель Grok-3, которая призвана установить новые стандарты в области ИИ.

Разработка и обучение

Grok-3 была создана с использованием вычислительной мощности, в десять раз превышающей возможности ее предшественницы, Grok-2. Для обучения модели компания xAI задействовала свой огромный дата-центр Colossus, содержащий около 200 000 графических процессоров (GPU).

В процессе обучения использовался расширенный набор данных, включающий юридические документы, что позволило Grok-3 превзойти конкурентов, таких как GPT-4o от OpenAI, в таких тестах, как AIME (математическое моделирование) и GPQA (решение научных задач на уровне PhD).

Основные функции

Улучшенные аналитические способности

Grok-3 представляет режим "Big Brain", который позволяет пользователям решать сложные задачи за счет выделения дополнительных вычислительных ресурсов. Это новшество должно вывести Grok-3 на новый уровень по сравнению с существующими моделями ИИ.

Функция DeepSearch

Новая функция позволяет Grok-3 сканировать интернет и платформу X (бывший Twitter), чтобы формировать детализированные сводки по запросам пользователей. Это делает Grok-3 конкурентом среди инструментов для поиска и анализа информации.

Доступность

Изначально Grok-3 был доступен только подписчикам X Premium+ и SuperGrok от xAI. Однако 20 февраля 2025 года xAI объявила, что Grok-3 станет бесплатным для всех пользователей, заявив.

Рыночный отклик и производительность

С момента выхода Grok-3 позиционируется как серьезный конкурент на рынке ИИ. Компания xAI утверждает, что модель установила новый рекорд на платформе LMArena - сообществе, оценивающем языковые модели, - превзойдя ChatGPT, Gemini и DeepSeek в слепых тестах.

Однако эксперты предупреждают, что, несмотря на значительные улучшения, Grok-3 пока не в состоянии полностью обойти такие авторитетные модели, как ChatGPT.

Будущие разработки

xAI планирует в течение недели после запуска Grok-3 добавить поддержку голосового ввода, что позволит пользователям взаимодействовать с ИИ с помощью голоса.

Также компания намерена вскоре открыть исходный код Grok-2, что повысит прозрачность работы модели и расширит возможности сотрудничества с сообществом разработчиков.