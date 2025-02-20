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ЦПД спростував російський фейк про заборону в Україні соцмережі Truth Social

Четвер 20 лютого 2025 17:20
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ЦПД спростував російський фейк про заборону в Україні соцмережі Truth Social Фото: ЦПД спростував російський фейк про заборону в Україні соцмережі Truth Social (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські пропагандисти запустили фейк про те, що в Україні нібито заборонили соцмережу Truth Social. Однак вона ніколи не була доступна в нашій країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Центру протидії дезінформації РНБО.

"Росіяни брешуть, що в Україні заборонили соцмережу Truth Social, яка ніколи не була доступна в нашій державі. Відповідно, інформація російської пропаганди про те, що президент Володимир Зеленський нібито заблокував соціальну мережу Truth Social в Україні, є фейком", - зазначили у ЦПД.
ЦПД спростував російський фейк про заборону в Україні соцмережі Truth Social

Варто зазначити, що Truth Social - соціальна мережа, створена Trump Media & Technology Group (TMTG). Президент США Дональд Трамп вирішив створити власну соціальну мережу після того, як у 2021 році його заблокували у Twitter та Facebook.

Конфлікт між Трампом та Зеленським

Нагадаємо, днями між американським лідером Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським розгорівся конфлікт.

Трамп заявив, що нібито рейтинг довіри до Зеленського серед українців становить 4%. Водночас внутрішні опитування підтверджують, що рейтинг довіри до президента України складає понад 50%.

Зеленський у відповідь зазначив, що це інформація, яку просуває Росія, і закликав Трампа не повторювати дезінформацію Москви.

Окрім того, американський президент висловив невдоволення тим, що в Україні не проводять вибори під час війни. Він назвав Зеленського "диктатором без виборів".

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