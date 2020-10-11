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Труханов посетил Odessa Dog Fest

Одесса, Воскресенье 11 октября 2020 21:06
Труханов посетил Odessa Dog Fest
Мэр Одессы Геннадий Труханов на Odessa Dog Fest (пресс-служба)
Автор: Styler

Одна из задач фестиваля - поднять темы ответственного собаководовства

В Одессе состоялся фестиваль Odessa Dog Fest. Мероприятие прошло на спортплощадке возле школы № 13 по улице Крымской. Посмотреть на собак и их выступления собрались около тысячи человек.

Мероприятие посетил и городской голова Геннадий Труханов, который отметил, что такие мероприятия нужно проводить чаще, так как они очень важны не только для владельцев собак, но и позитивно влияют на младшее поколение.

"Мой день начинается с прогулки с собакой, в любую погоду. Всю жизнь у меня были собаки. И моя любовь к животным передалась моим дочкам и внукам. Я абсолютно уверен, что дети, в чьих семьях есть животные, становятся добрыми и отзывчивыми", - рассказал мэр.

Одна из задач фестиваля - поднять темы ответственного собаководовства, уборки за своими питомцами и соблюдения норм выгула.

В Одессе, в каждом районе, есть уже большое количество площадок для выгула, где можно отпустить собаку гулять или заниматься с ней спортом.

Также в рамках фестиваля прошли показательные выступления по кинологическому фристайлу, дог фрисби, дог пуллеру, хендлингу и грумингу.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе стартовал пятый открытый образовательный форум "Современная одесская школа. Партнерство ради будущего". Он проходит во всех районах города.

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Новости Украины Животные ОдессаГеннадий Труханов
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