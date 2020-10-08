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Труханов: в вопросах совершенствования системы образования одесские учителя - на передовой

Одесса, Четверг 08 октября 2020 21:32
Труханов: в вопросах совершенствования системы образования одесские учителя - на передовой
Фото: Геннадий Труханов (пресс-служба)
Автор: РБК-Украина

В Одессе стартовал пятый открытый образовательный форум "Современная одесская школа. Партнерство ради будущего". Он проходит во всех районах города.

Об этом сообщает пресс-служба городского головы.

"Форум на протяжении пяти лет показывает свою эффективность. Основная задача на которой мы сосредоточимся - работа в период пандемии: как соблюдать все ограничения, обезопасить детей и вести контроль вместе с родительскими комитетами. Выработка взаимодействия по всем направлениям - основная повестка дня, которая будет обсуждаться", - заявил мэр Одессы Геннадий Труханов.

По его словам, в школьных классах развернули пять локаций по направлениям, в каждой из которых специалисты обсудили наработки, подготовленные заранее.

"Накануне календарного нового года мы должны спланировать свои действия таким образом, чтобы, в первую очередь, удовлетворить самые актуальные, болезненные и интересные моменты для наших родителей, учеников и педагогов. Планируя основную работу, мы, как обычно, остановились на пяти основных направлениях: современное образовательное пространство, качество образования, инклюзия, как самый болезненный вызов сегодняшнего времени, организация образовательного процесса в условиях карантина, школьная медиация и конфликтология", - рассказала директор городского департамента образования Елена Буйневич.

Из предложенных идей будут отобраны лучшие, которые затем профинансируют и реализуют в рамках Городской программы развития образования Одессы.

Напомним, ранее Геннадий Труханов заявил, что общественный бюджет - площадка для реализации инициатив одесситов.

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