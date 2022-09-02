Труханов на "одесском языке" объяснил оккупантам, что горожане думают об "асвабадителях": видео удивило украинцев

Мэр Одессы Геннадий Труханов в День города 2 сентября записал поздравительное обращение, в котором решил продемонстрировать умение общаться, в том числе, и на "одесском языке".

Применив такие лингвистические обороты в своей речи Труханов, очевидно, намеревался донести российским оккупантам более доступным для их восприятия образом такие месседжи: в украинском городе Одесса их никто не ждет, а нарративы кремлевской пропаганды о якобы языковых проблемах - обычные фейки, созданные для оправдания попытки захвата нашей земли.

Тут стоит отметить, что не все украинцы оценили такой способ коммуницирования с интервентами, ведь Труханов для спича на "одесском языке" решил процитировать фразы из российского сериала "Ликвидация".

Эта лента, напомним, запрещена в Украине, так как одну из главных ролей в ней сыграл скандальный российский актер Михаил Пореченков, который на камеры росСМИ открывал огонь в сторону Донецкого аэропорта, который тогда защищали украинские воины-"киборги".

Кроме того, в сериале "Ликвидация" многие усматривают явные украинофобские пассажи.

Вот как звучала речь Труханова на "одесском языке":

"Стыкайте, круглосуточные идиоты, мишигирские фуцины. Среди здесь вас ждет только бенина мама, известная своей отзывчивостью. Страшите нас голым тухисом до полного кадухиса? Или вас так дико затошнило на нервы, шо вам пишут прогулы на кладбище?"

Видео: Труханов на "одесском языке" обратился к российским оккупантам

А тут - полное обращение мэра по случаю праздника День Одессы, чтобы вышеуказанные фразы не оставались вырваны из контекста.

Видео: полная речь Труханова с обращением по случают праздника День города Одессы 2 сентября