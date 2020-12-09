В ТРЦ Киева охрана избила парня за "неправильную" защитную маску (видео)

В Киеве в большом торгово-развлекательном центре Ocean Plaza охрана избила парня за "неправильную" защитную маску. Посетитель ТРЦ пытался пройти, используя шарф вместо маски.
Но бдительные охранники это заметили и остановили молодого человека. Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook. После разборок на словах произошла потасовка, а закончилось все вызовом полиции и составлением протокола.
В какой-то момент словесной перепалки парень махнул рукой в сторону женщины охранника.
"Вот сейчас ты кровью похаркаешься", - сказала женщина в форме, а затем последовала ответная реакция с рукоприкладством.
Парня толкнули, и он завалил рамки металлодетектора и оказался на полу.
"Ооо, вот этот ты попал на бабки", - комментирует охрана.
"Отличный пример охраны, которая должна исчезнуть с развитых ТРЦ. Парень зашел без маски в "ОушенПлазу", но замотан шарфом. Охрана начала незамедлительно "реагировать", - подписаны кадры.
Осторожно, видео 18+.
Охрана ТРЦ Ocean Plaza избила парня (видео: facebook.com/KyivOperativ/)
Украинцы активно комментируют инцидент. Причем критикуют, как нахрапистого посетителя, так и охрану.
Ранее мы писали, что охранник ТРЦ Gulliver в Киеве не пускал несовершеннолетнюю девочку в туалет, поскольку она была не так одета, как он считал нужным.
Также сообщалось, что в Киеве стройка скандального ТРЦ превратилась в огромный грязный "бассейн".
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