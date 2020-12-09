В ТРЦ Киева охрана избила парня за "неправильную" защитную маску (видео)

В Киеве в ТРЦ Оушен Плаза охрана избила парня (коллаж: РБК-Украина)

В Киеве в большом торгово-развлекательном центре Ocean Plaza охрана избила парня за "неправильную" защитную маску. Посетитель ТРЦ пытался пройти, используя шарф вместо маски.

Но бдительные охранники это заметили и остановили молодого человека. Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook. После разборок на словах произошла потасовка, а закончилось все вызовом полиции и составлением протокола.

В какой-то момент словесной перепалки парень махнул рукой в сторону женщины охранника.

"Вот сейчас ты кровью похаркаешься", - сказала женщина в форме, а затем последовала ответная реакция с рукоприкладством.

Парня толкнули, и он завалил рамки металлодетектора и оказался на полу.

"Ооо, вот этот ты попал на бабки", - комментирует охрана.

"Отличный пример охраны, которая должна исчезнуть с развитых ТРЦ. Парень зашел без маски в "ОушенПлазу", но замотан шарфом. Охрана начала незамедлительно "реагировать", - подписаны кадры.

Осторожно, видео 18+.

Охрана ТРЦ Ocean Plaza избила парня (видео: facebook.com/KyivOperativ/)

Украинцы активно комментируют инцидент. Причем критикуют, как нахрапистого посетителя, так и охрану.

"Ну, такое, всего понемногу... Чувачок сильно борзый, бабе этой не место в охране. Руками пусть дома у себя махает, или там где-то вечером по подворотням.

В Оушені сама бикувата охорона, іноді здається що вони зеків туда понабирали.

Какая бы охрана, чаще всего, неадекватная не была, но быдло покупателей у нас всегда хватало.

Чому в нас так багато дебілів. Нема маски не йди. Невже важко дотримуватись правил, щоб поберегти себе і інших", - пишут комментаторы

Ранее мы писали, что охранник ТРЦ Gulliver в Киеве не пускал несовершеннолетнюю девочку в туалет, поскольку она была не так одета, как он считал нужным.

Также сообщалось, что в Киеве стройка скандального ТРЦ превратилась в огромный грязный "бассейн".