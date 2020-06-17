В Киеве стройка скандального ТРЦ превратилась в огромный грязный "бассейн"

В Киеве стройка ТРЦ на Лесном превратилась в унылое зрелище (коллаж: РБК-Украина)

В Киеве строительство большого ТРЦ возле метро Лесная выглядит не лучшим образом

В Киеве уже несколько лет подряд идет скандальное строительство грандиозного торгово-развлекательного центра возле метро Лесная - Lisova Mall. Сейчас работы остановлены, а за высоким забором киевляне разглядели... огромный грязный бассейн.

Так, в Facebook-паблике Лесной массив появилось унылое фото, сделанное одним из пользователей.

"Метро Лесная - говорили что строят ТЦ, а получился почти хороший бассейн", - подписан снимок, сделанный со стороны Броварского проспекта.

На фото видно, что на месте некогда оживленного рынка, киосков и кофеен, которые встречали местные жители по дороге к метро Лесная, пустая земля, а посредине большой котлован с водой. Следа строителей или техники нет.

Так выглядит Lisova Mall в июне 2020 (фото: facebook.com/groups/lesnoymassiv)

Отметим, что застройка этого участка долгое время затягивалась, рынок и все прилегающие к метро здания сносили постепенно, киевлянам каждый день приходилось преодолевать преграды строителей.

В конце концов участок полностью перегородили забором, а транспортную развязку в этом месте изменили, усложнив жизнь как водителям, так и пассажирам.

Проект ТРЦ Lisova Mall (фото: naiukraine.com)

Кроме того, проект ТРЦ вызвал скандал своим названием. Застройщики планировали транслитерацию с российского - Lesnaya Mall. Из-за чего возникли протесты и обращение в Кабинет министров. После этого слово Lesnaya из проекта убрали.

Также застройщиков обвинили в том, что они "под шумок" решили уничтожить парк рядом со строительством.

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Автор: Светлана Мащенко