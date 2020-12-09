У ТРЦ Києва охорона побила хлопця за "неправильну" захисну маску (відео)

У Києві у великому торгово-розважальному центрі Ocean Plaza охорона побила хлопця за "неправильну" захисну маску. Відвідувач ТРЦ намагався пройти, використовуючи шарф замість маски.
Але пильні охоронці це помітили і зупинили молодого чоловіка. Про це повідомляє Київ Оперативний у Facebook. Після розборок на словах сталася бійка, а закінчилося все викликом поліції та складанням протоколу.
В якийсь момент словесної перепалки хлопець махнув рукою в бік жінки охоронця.
"От зараз ти кров'ю похаркаєшся", - сказала жінка у формі, а потім послідувала відповідна реакція з рукоприкладством.
Хлопця штовхнули, і він завалив рамки металодетектора і опинився на підлозі.
"Ооо, ось це ти потрапив на бабки", - коментує охорона.
"Відмінний приклад охорони, яка повинна зникнути з розвинених ТРЦ. Хлопець зайшов без маски в "ОушенПлазу", але замотаний шарфом. Охорона почала негайно "реагувати", - підписані кадри.
Обережно, відео 18+.
Охорона ТРЦ Ocean Plaza побила хлопця (відео: facebook.com/KyivOperativ/)
Українці активно коментують інцидент. Причому критикують, як нахрапистого відвідувача, так і охорону.
Раніше ми писали, що охоронець ТРЦ Gulliver в Києві не пускав неповнолітню дівчинку в туалет, оскільки вона була не так одягнена, як він вважав за потрібне.
Також повідомлялося, що в Києві будівництво скандального ТРЦ перетворилася у величезний брудний "басейн".
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