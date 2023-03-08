Троянди за ціною квартири. У Києві продають найдорожчий букет квітів на 8 березня (фото)

У Києві продають букет, який коштує як квартира в Борисполі! Композиція складається з білих троянд вартістю понад 400 тисяч гривень.
Оголошення про продаж такого букета з'явилося на сайті доставки квітів Lepestki.
На сайті флористичного магазину в Києві з'явилося оголошення про незвичайний букет. Він складається із 3 500 троянд, розміром 60, 70 і 80 сантиметрів.
Коштує такий букетик 430 тисяч гривень.
Букет розміром ХХL з понад 3000 троянд (фото: lepestki.ua)
Для порівняння: в центрі міста Борисполя можна придбати смартквартиру з балконом за 406 тисяч гривень, тобто майже на 20 тисяч дешевше за квіти.
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В оголошенні не зазначено, в якому вигляді подарунок доставлять замовнику. Проте можна припустити, що це буде багато окремих букетів по 100, 250 і 500 штук троянд у кожному, як пишуть на сайті.
До речі, назва цього букета є досить іронічною - "Здивуй кохану".
Очевидно, що ваша кохана буде здивована не лише від габаритів сюрпризу, а й від суми в чеку.
Раніше ми розповідали, як потрібно обирати букет на 8 Березня дівчині або дружині.
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