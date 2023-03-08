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Троянди за ціною квартири. У Києві продають найдорожчий букет квітів на 8 березня (фото)

У Києві флористи продають букет за ціною квартири (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

У Києві продають букет, який коштує як квартира в Борисполі! Композиція складається з білих троянд вартістю понад 400 тисяч гривень.

Оголошення про продаж такого букета з'явилося на сайті доставки квітів Lepestki.

Який вигляд має букет за ціною квартири

На сайті флористичного магазину в Києві з'явилося оголошення про незвичайний букет. Він складається із 3 500 троянд, розміром 60, 70 і 80 сантиметрів.

Коштує такий букетик 430 тисяч гривень.

Букет розміром ХХL з понад 3000 троянд (фото: lepestki.ua)

Для порівняння: в центрі міста Борисполя можна придбати смартквартиру з балконом за 406 тисяч гривень, тобто майже на 20 тисяч дешевше за квіти.

Скриншот

В оголошенні не зазначено, в якому вигляді подарунок доставлять замовнику. Проте можна припустити, що це буде багато окремих букетів по 100, 250 і 500 штук троянд у кожному, як пишуть на сайті.

До речі, назва цього букета є досить іронічною - "Здивуй кохану".

Очевидно, що ваша кохана буде здивована не лише від габаритів сюрпризу, а й від суми в чеку.

Раніше ми розповідали, як потрібно обирати букет на 8 Березня дівчині або дружині.

Читайте також, що означають квіти в букетах для дівчат і жінок.

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Київподарунки8 марта