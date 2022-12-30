Трошки казки. Укрзалізниця приготувала сюрприз мешканцям Львова
Укрзалізниця приготувала мешканцям Львова сюрприз до новорічних свят. Так, підприємство запускає казковий ретро-потяг.
Про це Укрзалізниця повідомила на своїй Facebook-сторінці.
Як курсуватиме ретро-поїзд
Склад їздитиме за маршрутом Львів – Брюховичі – Львів.
Покататися на святковому поїзді можна буде 31 грудня та 1, 7, 8, 14, 15 січня.
Чотири вагони везтиме паровоз Єр №797-86.
У зазначені дні святковий поїзд вирушить у подорож зі східного боку першого перону Львівського вокзалу о 10:00, 12:30 та 15:00.
Подорож триватиме півтори години.
Де купити квитки на поїзд
Ви можете придбати квитки на казковий поїзд у касах вокзалу Львова, а також на сайті Укрзалізниці (потрібно вказати Львів – Львів казковий).
УЗ запускає у Львові казковий потяг (фото:facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Нагадаємо, що раніше ретро-поїзд УЗ запустила у Києві.
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