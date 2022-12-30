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Немного сказки. Укрзализныця приготовила сюрприз жителям Львова

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Львов, Пятница 30 декабря 2022 09:25
Немного сказки. Укрзализныця приготовила сюрприз жителям Львова Фото: УЗ запускает ретро-поезд во Львове (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Людмила Жукова

Укрзализныця приготовила жителям Львова сюрприз к новогодним праздникам. Так, предприятие запускает сказочный ретро-поезд.

Об этом Укрзализныця сообщила на своей Facebook-странице.

Как будет курсировать ретро-поезд

Состав будет ездить по маршруту Львов – Брюховичи – Львов.

Прокатиться на праздничном поезде можно будет 31 декабря и 1, 7, 8, 14, 15 января.

Четыре вагона будет везти паровоз Ер № 797-86.

В указанные дни праздничный поезд отправится в путешествие с восточной стороны первого перрона Львовского вокзала в 10:00, 12:30 и 15:00.

Путешествие будет длиться полтора часа.

Где купить билеты на поезд

Вы можете приобрести билеты на сказочный поезд в кассах вокзала Львова, а также на сайте Укрзализныци (нужно указать Львов - Львов сказочный).

Немного сказки. Укрзализныця приготовила сюрприз жителям ЛьвоваНемного сказки. Укрзализныця приготовила сюрприз жителям Львова

УЗ запускает во Львове сказочный поезд (фото:facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Напомним, что ранее ретро-поезд УЗ запустила в Киеве.

Читайте также, УЗ запускает дополнительные поезда из Киева в Харьков перед новогодними праздниками.

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