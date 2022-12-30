Немного сказки. Укрзализныця приготовила сюрприз жителям Львова
Укрзализныця приготовила жителям Львова сюрприз к новогодним праздникам. Так, предприятие запускает сказочный ретро-поезд.
Об этом Укрзализныця сообщила на своей Facebook-странице.
Как будет курсировать ретро-поезд
Состав будет ездить по маршруту Львов – Брюховичи – Львов.
Прокатиться на праздничном поезде можно будет 31 декабря и 1, 7, 8, 14, 15 января.
Четыре вагона будет везти паровоз Ер № 797-86.
В указанные дни праздничный поезд отправится в путешествие с восточной стороны первого перрона Львовского вокзала в 10:00, 12:30 и 15:00.
Путешествие будет длиться полтора часа.
Где купить билеты на поезд
Вы можете приобрести билеты на сказочный поезд в кассах вокзала Львова, а также на сайте Укрзализныци (нужно указать Львов - Львов сказочный).
УЗ запускает во Львове сказочный поезд (фото:facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Напомним, что ранее ретро-поезд УЗ запустила в Киеве.
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