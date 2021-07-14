В троллейбусе Киева продают отмененные билеты: фотофакт

Так, талончики продолжают продавать пассажирам троллейбуса, и обилечивает людей водитель на остановках, когда граждане заходят в салон.

Такая картина наблюдалась в троллейбусе №37 на Троещине.

В Киеве в троллейбусе водитель продавал билеты пассажирам 14 июля, несмотря на отмену талончиков (фото: РБК-Украина)

На кадре также можно заметить, что к требованию о масочном режиме в общественном транспорте тоже относятся либерально.

Как отметил водитель троллейбуса, билеты сегодня пока еще продавать можно, но уже с завтрашнего дня - нет.

Напомним, что в КГГА заявили о том, что с 14 июля для пользования общественным транспортом в Киеве - троллейбусом, автобусом, трамваем - надо приобрести транспортную карту, или купить QR-билет, или же иметь "Карту киевлянина" для льготного проезда.

Также отмечалось, что бумажные билеты с нумерацией не давали полной информации о пассажирообороте в общественном транспорте, а теперь будет проще вести учет поездок пассажиров, в том числе - льготников, и "возмещать перевозчикам их актуальные расходы".