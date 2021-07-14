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У тролейбусі Києва продають скасовані квитки: фотофакт

Автор: Володимир Костирін

В Києві скасували квитки для оплати проїзду в громадському транспорті, і паперові талончики, які можна було придбати у кондукторів, з 14 липня остаточно виходять з обігу. Однак на практиці квитки в столичному муніципальному транспорті продавати не перестали.

Як реалізується насправді оголошення київської влади про цифровізацію поїздок в електронні квитки відсьогодні, побачив кореспондент "РБК-Україна".

Так, талончики продовжують продавати пасажирам тролейбуса, й забезпечує квитками людей водій на зупинках, коли громадяни заходять в салон.

Така картина спостерігалася в тролейбусі №37 на Троєщині.

У Києві в тролейбусі водій продавав квитки пасажирам 14 липня, незважаючи на скасування талончиків (фото: РБК-Україна)

На кадрі також можна помітити, що до вимоги про масочний режим у громадському транспорті теж ставляться ліберально.

Як зауважив водій тролейбуса, квитки сьогодні поки що продавати можна, але вже з завтрашнього дня - ні.

Нагадаємо, що в КМДА заявили про те, що з 14 липня для користування громадським транспортом в Києві - тролейбусом, автобусом, трамваєм - треба придбати транспортну карту, або купити QR-квиток, або ж мати "Карту киянина" для пільгового проїзду.

Також зазначалося, що паперові квитки з нумерацією не давали повної інформації про пасажирообіг в громадському транспорті, а тепер буде простіше вести облік поїздок пасажирів, у тому числі - пільговиків, і "відшкодовувати перевізникам їх актуальні витрати".

Раніше ми розповідали як отримати "Карту киянина" , і які ще переваги вона дає.

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