Троица 2022: когда отпразднуем и будут ли выходные

В этом году Троицу, или как ее еще называют - День сошествия Святого Духа, "Зелена неділя" - мы отметим 12 июня.

Согласно статье 73 Кодекса законов о труде следующий понедельник 13 июня должен быть выходным, однако если действие военного положения продлят, эта норма будет отменена.

История праздника, что он символизирует

Этот день посвящен схождению Святого Духа на апостолов, которое им обещал Иисус Христос перед своим Вознесением на небеса. Троица символизирует появление Всевышнего в трех ипостасях: Бога-Отца, Бога-Сына, Бога-Святого Духа.

Украинцы издавна величают Троицу зелеными праздниками, ведь она отражает связь человека с землей. Традиционно в этот день жилище украшают зеленью, пряными травами, ароматными цветами. Это символизирует защиту от зла и дарит здоровье и удачу.

Жилье стоит украсить такими растениями:

любисток, ветви деревьев, чабрец, мята, сон-трава, пол застилают аиром, чабрецом, канупером, полынью.

Главные традиции Троицы

Верующие в ночь перед Троицей идут в храмы, где священники проводят праздничную службу в ризах зеленого цвета. После этого надо отпраздновать Зеленое воскресенье за столом всей семьей.

В этот день было принято искать себе пару: девушки бросали венки из свежих цветов в воду и смотрели, как они плывут. Быстрое ровное движение значило, что скоро девушка найдет свое счастье.

За два дня до Троицы необходимо провести генеральную уборку дома, ведь на сам церковный праздник что-либо делать строго запрещено.

Что нельзя делать на Троицу: