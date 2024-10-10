У трьох знаків Зодіаку закінчаться погані часи. Карти Таро обіцяють їм поцілунок удачі

Лев

У п'ятницю ви можете позбутися сумнівів і нарешті вирішити, що робити далі. Однак карти Таро попереджають про те, що цього дня вам доведеться зробити непростий вибір. На чаші терезів опиняться ваші стосунки з родичами та ваші мрії.

Подумайте, що для вас важливіше. Ви не повинні спалювати мости та повністю відмовлятися від усього, що так любите. Важливо лише розставити пріоритети так, щоб ваші бажання опинилися на першому місці.

Скорпіон

Цього дня ви отримаєте шанс позбутися невдач та проблем. Важкі часи закінчуються, ваше життя наповниться дивами та новими почуттями. Не бійтеся, вам нічого не загрожує.

Проведіть час з друзями, у компанії тих, кому ви довіряєте, зустрічати початок нового життя куди приємніше. Карти Таро обіцяють вам день чудес.

Телець

У п'ятницю настане час змін, ви зможете отримати бажане та розпочати життя з чистого аркуша. Погані часи залишаться у минулому, все зміниться дуже швидко.

Однак, уважно слухайте все, що вам кажуть. Цінна інформація, якою з вами поділяться цього дня, стане в пригоді вже днями. А тому ця п'ятниця - день, коли вас поцілує удача.